Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештували активи колишнього бенефіціарного власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського після повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє НАБУ.

"Це (арешт активів - ред.) обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - повідомляє НАБУ.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, терміном на 48 годин накладено арешт на:

частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн,

майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна;

понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Напередодні 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому власнику "ПриватБанку" та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).

За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.

У матеріалах кримінальної справи Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.