Німецький виробник автомобілів BMW скасував послугу передплати на підігрів сидінь. Про це в інтерв'ю британському журналу Autocar розповів член ради директорів BMW з продажу та маркетингу Пітер Нота.

Передплата на підігрів сидінь коштувала:

$18 на місяць;

$180 на рік;

$300 на три роки;

$415 за необмежений доступ.

Суть передплати полягала в тому, що новий автомобіль BMW вже має всі необхідні компоненти для підігріву сидінь, але для розблокування цієї функції необхідно було заплатити.

За словами топ-менеджера, у компанії виявили, що популярність передплати виявилась незначною.

Ми думали, що надамо клієнту додаткову послугу, запропонувавши можливість активувати її пізніше, але рівень схвалення користувачами виявився не таким високим. Люди відчувають, що заплатили двічі, що насправді не так, але я завжди говорю, що сприйняття - це реальність. Ось чому ми це припинили.

Вперше BMW анонсувала функцію передплати на підігрів сидінь, як і деяких інших платних сервісів у 2020 році. Послуга стала доступною у 2022 році, зокрема, клієнтам у Південній Кореї та ще кількох країнах.

Інші функції, які BMW фіксує за підпискою (згідно з цифровим магазином компанії у Великій Британії), включають:

рульові колеса з підігрівом за $12 на місяць;

можливість запису відео з камер вашого автомобіля за $235 за необмежене використання;

пакет IconicSounds Sport, який дозволяє відтворювати звуки двигуна у вашому автомобілі за одноразову плату $117.

З того часу, як у 2020 році компанія оголосила, що операційна система її автомобілів дозволить здійснювати "мікротранзакції" з такими функціями, як автоматичне дальнє світло та адаптивний круїз-контроль, клієнти засудили цей крок як жадібний та експлуататорський.