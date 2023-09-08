Литва передала Україні 1,5 млн набоїв [ Редагувати ]
Литва передала Силам оборони України 1,5 мільйона набоїв. Про це повідомило Міністерство оборони балтійської країни.
Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні й сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона набоїв.
Військова підтримка України з боку Литви вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.
Литва також регулярно проводить навчання для українських військовослужбовців.
В Україну найближчим часом перекинуть системи запуску ракет NASAMS, засоби боротьби з дронами, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення.
24 серпня Литва передала Україні черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро. ЗСУ отримали боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо.
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