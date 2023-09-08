МЗС росії звинуватило Вірменію у "серії недружніх кроків" і викликало посла [ Редагувати ]
В останні дні керівництво Вірменії зробило "серію недружніх кроків" щодо росії, через що МЗС рф викликано посла Вірменії у Москві Вагаршака Арутюняна, якому зроблено "жёсткое представление". Про це повідомляє МЗС росії.
Російське міністерство наводить список "недружніх кроків" Єревана:
- запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (який виписав ордер на арешт володимира путіна за викрадення українських дітей);
- поїздка до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії Анни Акопян з передачею гуманітарної допомоги "київському нацистському режиму";
- проведення на території Вірменії військових навчань за участі США.
МЗС також передало послу ноту протесту, в якій йдеться про "неприйнятність образливих висловлювань" спікера парламенту Вірменії Олена Симоняна на адресу офіційного представника МЗС марії захарової. 6 вересня Симонян назвав захарову "якоюсь секретаркою якогось відомства".
6 вересня дружина Нікола Пашиняна Ганна Акопян відвідала Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською у Києві.
Дружина прем'єра передала Україні гуманітарну допомогу. Це перша гуманітарна допомога, яку Вірменія передала Україні з початку російського вторгнення.
Нагадаємо, у серпні у Вірменії загинув в.о. посла України Олександр Сенченко.
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