В останні дні керівництво Вірменії зробило "серію недружніх кроків" щодо росії, через що МЗС рф викликано посла Вірменії у Москві Вагаршака Арутюняна, якому зроблено "жёсткое представление". Про це повідомляє МЗС росії.

Російське міністерство наводить список "недружніх кроків" Єревана:

запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (який виписав ордер на арешт володимира путіна за викрадення українських дітей);

поїздка до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії Анни Акопян з передачею гуманітарної допомоги "київському нацистському режиму";

проведення на території Вірменії військових навчань за участі США.

МЗС також передало послу ноту протесту, в якій йдеться про "неприйнятність образливих висловлювань" спікера парламенту Вірменії Олена Симоняна на адресу офіційного представника МЗС марії захарової. 6 вересня Симонян назвав захарову "якоюсь секретаркою якогось відомства".

6 вересня дружина Нікола Пашиняна Ганна Акопян відвідала Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською у Києві.

Дружина прем'єра передала Україні гуманітарну допомогу. Це перша гуманітарна допомога, яку Вірменія передала Україні з початку російського вторгнення.

Нагадаємо, у серпні у Вірменії загинув в.о. посла України Олександр Сенченко.