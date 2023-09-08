Україна має три пріоритетні напрямки щодо санкцій, які мають буди запроваджені щодо Росії.

Про це у своєму вечірньому зверненні до українців розповів президент Володимир Зеленський.

"Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна має три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися.