Зеленський озвучив три напрямки санкцій проти рф, над якими працює Україна [ Редагувати ]
Україна має три пріоритетні напрямки щодо санкцій, які мають буди запроваджені щодо Росії.
Про це у своєму вечірньому зверненні до українців розповів президент Володимир Зеленський.
"Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна має три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися.
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