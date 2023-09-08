Літаки Королівських ВПС захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України, від атак росії.

Про це заявили на Даунінг-стріт.

Зазначається, що останніми тижнями британська авіація патрулює Чорне море, щоб утримати росію від нанесення ударів по цивільних суднах.

Міністерство оборони Британії активізувало свою діяльність у цьому регіоні після того, як у липні рф почала атакувати зернову інфраструктуру України.

Це сталося після виходу кремля із "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів.