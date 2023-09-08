Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Військові обговорили питання, що стосуються фронту.

"Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", - розповів Залужний.

За його словами, попри шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Командувачі також обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії.

"Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією", - написав Залужний.