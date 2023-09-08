Залужний розповів командувачу сил НАТО у Європі про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
Військові обговорили питання, що стосуються фронту.
"Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", - розповів Залужний.
За його словами, попри шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Командувачі також обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії.
"Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією", - написав Залужний.
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