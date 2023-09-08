Обстріл Кривого Рогу: у Зеленського показали момент "прильоту" ракети [ Редагувати ]
Представники Офісу президента України опублікували відео ракетного удару, який рф сьогодні завдала по Кривому Рогу в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Кривий Ріг сьогодні. Ще один прямий ракетний удар по цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.
За словами Подоляка, в результаті удару загинула 1 людина, ще 72 отримали поранення.
"Класичний тероризм у російському стилі. Хтось все ще хоче погодитися з вимогами Росії, прийняти її умови, вести переговори або зняти санкції? Можливо, хтось хоче стати на коліна перед Росією?", - написав радник керівника Офісу президента.
Також Подоляк поставив питання, чи настав час юридично визнати терористичну державу терористичною державою і вивести її зі складу Ради Безпеки ООН після чергового удару по українському місту.
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