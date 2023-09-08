Україна може вступи до НАТО раніше ніж до Європейського союзу. Це буде гарантіями безпеки для всієї Європи.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки. Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент коли закінчиться війна ми зробимо в 10 разів більше ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна є одним з головних партнерів ЄС, бо має найбільший економічний ринок. І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС найвища серед інших країн

"Рішення про те, що Україна стане членом ЄС - ухвалено, зі всіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує", - підкреслила вона.

Водночас вона зауважила, що в Україні так само працюють над шляхом до вступу в НАТО. Але саме рішення залежить не лише від України.

"Питання щодо НАТО - це політичне рішення. На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. На сьогодні ми працюємо над тим щоб посилити сумісність з силами Альянсу, та посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи й уроки війни які ми вивчили самостійно", - заявила вона.

Стефанішина вважає, що Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС. Це пов'язано з тим, що після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.