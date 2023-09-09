Погода на 9 вересня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 9 вересня, буде сухою. Вдень очікується комфортна температура, а вночі - різкий спад температур.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність, але без дощів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей буде у межах +20 +25 градусів, на сході та південному сході +14 +19. На Закарпатті та в Одеській області вдень до +28 градусів.
Вночі температура повітря опуститься до +6 +11 градусів, а на півдні буде до +15.
У столиці мінлива хмарність. Опадів не прогнозується Вітер північний зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі у районі +10 градусів.
по темі
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 5 вересня, порадує наших громадян комфортною та теплою погодою. Зокрема, по всій території нашої держави не буде жодних опадів
Завтра, 4 вересня, очікують короткочасні дощі в більшості західних, східних й подекуди центральних областях. Подекуди грози
Завтра, 3 вересня, короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози. В окремих регіонах повітря прогріється до +29
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня свідчить, що в деяких областях України буде мінлива хмарність
Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами