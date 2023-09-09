МАГАТЕ зафіксувало понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС [ Редагувати ]
Експерти МАГАТЕ, які перебувають на захопленій Запорізькій АЕС, за останній тиждень чули багато вибухів. Це може бути ознакою посилення військової активності в регіоні.
Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За його словами, через трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій в Європі атомній електростанції, щоб допомогти запобігти аварії під час війни в Україні, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною.
Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька.
"Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС", - заявив генеральний директор Гроссі.
Він додав, що, як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція під час підвищеної військової напруженості в регіоні.
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