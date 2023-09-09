Ракетний удар по Сумах: в лікарні померла одна із постраждалих [ Редагувати ]
Вчора, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. В лікарні померла одна із постраждалих внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Сумська обласна військова адміністрація.
"Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", - пише пресслужба ОВА.
по темі
У ніч на пʼятницю, 8 вересня, окупанти вдарили по місту Суми
Протягом дня, 4 вересня, окупанти здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу
Представники Офісу президента України опублікували відео ракетного удару, який РФ сьогодні завдала по Кривому Рогу в Дніпропетровській області
Міноборони Данії оголосило про постачання ЗСУ перших 10 Leopard 1