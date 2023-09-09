ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 268 140 (+600) осіб ліквідовано;
танків - 4544 (+15) од.;
бойових броньованих машин - 8739 (+13) од.;
артилерійських систем - 5789 (+36) од.;
РСЗВ - 757 (+3) од.;
засоби ППО - 508 (+1) од.;
літаків - 315 (+0) од.;
гелікоптерів - 316 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4588 (+18) од.;
крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
кораблі/катери - 19 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 8298 (+34) од.;
спеціальна техніка - 870 (+10) од.
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