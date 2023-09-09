В Марокко продовжує стрімко зростати кількість загиблих людей внаслідок нічного землетрусу. Наразі відомо про щонайменше 632 осіб.

Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.

Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.

В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.