Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі [ Редагувати ]
В Марокко продовжує стрімко зростати кількість загиблих людей внаслідок нічного землетрусу. Наразі відомо про щонайменше 632 осіб.
Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.
Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.
За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.
Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.
В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.
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