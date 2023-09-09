Суд виніс вирок окупантам, які воювали під Маріуполем та Бахмутом [ Редагувати ]
Суд України виніс вирок ще 5 бойовикам терористичної Росії. Окупанти воювали проти наших воїнів під Маріуполем та Бахмутом.
Зазначається, що наші воїни взяли в полон чотирьох бойовиків під час боїв у районах Бахмуту та Авдіївки. Іншого затримали під час виконанням ним ворожих розвідувальних завдань на Запоріжжі.
"Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення", - пише пресслужба.
Серед злочинців:
командир підрозділу окупаційних угруповань Росії, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої "народної міліції "ЛНР";
бойовик з тимчасово окупованої Луганської області, який вже двічі був у полоні наших воїнів. Першого разу його обміняли, однак невдовзі він знову опинився у лавах терористів. Злочинець брав участь у стримуванні контрнаступу ЗСУ на східному фронті;
ще двоє бойовиків підконтрольної Росії батальйону "Восток". Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині. Інший на посаді механіка-водія ворожого БТР воювати проти сил АТО, а згодом приховано переїхав до Запоріжжя де збирав розвідувальну інформацію після повномасштабного вторгнення терористів;
учасник російського угруповання "Оплот", який брав участь в боях проти ЗСУ поблизу Донецька й Маріуполя.
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