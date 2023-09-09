Адміністрація президента США Джо Байдена, швидше за все, направить Україні ракети ATACMS з радіусом дії 300 км. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

"Вони будуть поставлені", - заявив один з американських чиновників, знайомий з планами постачання у сфері безпеки. При цьому він припустив, що все може змінитись.

Інше джерело сказало, що питання про передачу ATACMS розглядається, і комплекси, швидше за все, увійдуть до наступного пакету військової допомоги. Щоправда, остаточного рішення досі немає, і на поставки можуть піти місяці.

Представник Міноборони США заперечує інформацію ABC News:

Рішення про те, чи надавати Україні ATACMS, поки що не прийнято, і сьогодні не буде оголошення про допомогу в безпеці.

Про те, що в адміністрації президента США почали обговорювати можливе постачання ракет ATACMS, у липні з посиланням на джерела повідомила газета The New York Times.

Влада України неодноразово просила США надати ракети ATACMS, запевняючи, що Збройні сили України не будуть використовувати їх для ударів по об'єктах на території росії.

Адміністрація президента США не хотіла передавати Україні ракети ATACMS, побоюючись ескалації конфлікту та того, що власні запаси ракет вичерпаються.

Тепер, як кажуть джерела ABC News, США виявили, що на озброєнні вони мають більше ATACMS. Хоча досі незрозуміло, в якому стані знаходяться ракети.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція. На відміну від них ATACMS можна запускати з РСЗВ HIMARS.