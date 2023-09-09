Неймар побив рекорд Пеле за голами за збірну Бразилії [ Редагувати ]
Неймар забив 79-й гол у кар'єрі за збірну Бразилію. Він став рекордсменом за цим показником, випередивши легендарного Пеле.
Неймар забив два голи у матчі проти збірної Болівії. Зустріч двох команд закінчилась із рахунком 5:1 на користь бразильської команди.
Неймар забив 79 голів за 125 матчів. Пеле поставив рекорд у 77 голів за 92 матчі. Пеле грав за збірну у 1957-1971 роках.
Brasil 💚💛 @neymarjr #neymar #neymarjr #brasil— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) September 6, 2023
📸 @CBF_Futebol pic.twitter.com/iarLjXB42Q
31-річний Неймар у серпні перейшов до саудівського клубу "Аль-Хіляль". Сума трансферу Неймара до "Аль-Хіляля" з ПСЖ не розголошується. Не розкривається і термін угоди.
За даними спортивної газети LʼEquipe, Неймар погодився перейти до саудівського клубу на два сезони з можливістю продовження контракту. Зарплата Неймара у клубі становитиме майже 80 млн євро на рік. ПСЖ отримає за Неймара трохи менше ніж 100 млн євро.
У своїй кар'єрі Неймар виступав за бразильський "Сантос" й іспанську "Барселону". У 2017 році він перейшов до ПСЖ за рекордні 222 млн євро.
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