Неймар забив 79-й гол у кар'єрі за збірну Бразилію. Він став рекордсменом за цим показником, випередивши легендарного Пеле.

Неймар забив два голи у матчі проти збірної Болівії. Зустріч двох команд закінчилась із рахунком 5:1 на користь бразильської команди.

Неймар забив 79 голів за 125 матчів. Пеле поставив рекорд у 77 голів за 92 матчі. Пеле грав за збірну у 1957-1971 роках.

31-річний Неймар у серпні перейшов до саудівського клубу "Аль-Хіляль". Сума трансферу Неймара до "Аль-Хіляля" з ПСЖ не розголошується. Не розкривається і термін угоди.

За даними спортивної газети LʼEquipe, Неймар погодився перейти до саудівського клубу на два сезони з можливістю продовження контракту. Зарплата Неймара у клубі становитиме майже 80 млн євро на рік. ПСЖ отримає за Неймара трохи менше ніж 100 млн євро.

У своїй кар'єрі Неймар виступав за бразильський "Сантос" й іспанську "Барселону". У 2017 році він перейшов до ПСЖ за рекордні 222 млн євро.