Вже другий день весь район працює на руїнах.

13 ракетних та 64 авіаційних удари завдав ворог по Україні минулої доби. Ракетами росіяни били по тилових містах. Влучання у Кривому Розі та Сумах. Там окупанти поцілили в житловий квартал міста. Один будинок зруйнований повністю, ще понад 2 десятки - пошкоджені. Є жертви. Одна жінка загинула.

Більше деталей про ракетний тероризм рф - в матеріалі нашої кореспондентки із Сум Юлії Зайцевої.

Залишками свого будинку ходить 70-річний чоловік. Він ледве тримається на ногах. Але знов і знов повертається на руїни. Навіть із лікарні втік, кажуть сусіди. Містянин самотужки довго будував свою оселю. І не може повірити в те, що сталося.

Його 65-річну дружину доправили до лікарні.

От чоловік тепер залишився, ходе по руїнам, жінка в реанімації, неізвестно шо буде, у неї там з льогкими проблеми дуже.

Та врятувати жінку не вдалося. В лікарні вона померла.

Напередодні в будинок подружжя влучила російська ракета. Перекриття двоповерхової споруди накрили пенсіонерів, які спали на першому поверсі. Рятувальники обережно розрізали конструкції та вручну розбирали шматки бетонних плит, коли побачили людські ноги.

Першим витягли чоловіка. Він у шоковому стані. Жінка ледь дихає.

Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області:

Коли її піднімали на поверхню, вона була практично в несвідомому стані, тому що там і уламки, і пилюка, і тому один з рятувальників дав її свою маску, для того, аби вона хоча б ковток свіжого повітря відчула, після цього її зафіксували на спеціальних ношах і транспортували до карети швидкої для подальшої госпіталізації.

Вибух прогримів десь о пів на шосту ранку. Одразу зайнялося.

Людмила Ященко, сусідка:

Це був взрив, потім діти начали кричать і вспишка пошла. В мене чоловік підбіг, на другий етаж побіг, каже, до тьоті Каті прилетіло, кажу, да не може буть, я беру телефон, набираю т. катю, визов іде, ніхто трубку не бере. Я в чем була підірвалась, добігла сюда до повороту, тут уже чоловіки стояли, кричали, шо газ перекрийте, потому шо вже шипить газ, я добігаю сюди до перекрестка получається і тока включається сірена.

Поліцейські знайшли під завалами й собаку. Ймовірно, пса контузило.

У будинку навпроти вибуховою хвилею знесло паркан, вікна. Проте мешканці вціліли.

В'ячеслав, житель Сум:

Дитина вона, шо почула свист і встигла одіялом, он її віконце, детске, і воно якраз встигло, стекла позлітались, слава богу, всі цілі здорові, а збитків тут, ну .. в середині нічого нема цілого, все отак.

Вже другий день весь район працює на руїнах. Добробатівці розгрібають завали, допомагають прибирати, волонтери опікуються постраждалими. На місці працюють газівники та енергетики. Рятувальники лагодять підручними матеріалами дахи та вікна в пошкоджених оселях.

Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області:

Більше 20 будинків, це і вікна повибивані, і пошкоджені покрівлі, і також є елементи, які потрібно демонтувати, чим зараз і займаються наші рятувальники. Бачите за моєю спиною, відновлюють покрівлю з однієї сторони повністю, за допомогою спеціальної плівки хоча би трішки лагодять і проводять демонтаж іншої. Задіяні всі служби, кожен знає, що робити, також тут і волонтери, і місцеве населення.

За медичною допомогою звернулись ще двоє людей.