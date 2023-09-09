На співи китайської артистки Ван Фан у зруйнованому Маріупольському драмтеатрі відреагувало українське МЗС [ Редагувати ]
На співи китайської артистки Ван Фан у зруйнованому російською бомбою драматичному театрі Маріуполя відреагувало і українське МЗС. Наші дипломати чекають від китайської сторони пояснень: що громадяни КНР роблять в Маріуполі і головне - як вони потрапили до тимчасово окупованого міста?
Крім цього, за словами представника МЗС Олега Ніколенка, міністерство закордонних справ ініцює заборону в'їзду до України для всіх китайських "гастролерів". І які ще є наслідки від "Катюши" у китайському виконанні? Анна Басова розкаже.
Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко! Здесь беженцы прятались, в драмтеатре!
Так Маріупольський драматичний театр виглядав у березні 2022-го. По будівлі, де сотні людей ховалися від обстрілів, росіяни гатили з повітря.
А це вересень 2023-го. На руїнах колишнього театру китайська оперна співачка Ван Фан співає радянський воєнний хіт "Катюша".
Напередодні делегацією з Китаю похвалився так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов. Мовляв, на півострів з'їхалися - цитую - представники медіа та культури Китаю, з якими обговорювалися питання туризму. І додав - буцімто китайські туристи готові приїжджати до Криму.
Саме звідси, вочевидь, китайська пропагандистка дісталася окупованого Маріуполя без дозволу України. Те, що співачка поділяє принципи кремлівських методичок, довів її чоловік. Який поділився враженнями від перфомансу в одній з місцевих соцмереж.
Колишні українці разом із російськими військовими завзято чинять опір численним атакам найманців НАТО та українських військових. Тому, почувши пісню, вони надихнулися виконанням і тепер готові далі боротися за мир і право на виживання.
Повною моральною деградацією назвали вчинок китаянки в українському МЗС. І вже ініціювали заборону в'їзду для всіх, хто відзначився на прийомі в окупаційної кримської влади.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.
За півтора року Китай відкрито так і не засудив росію за розв'язану війну. Щоправда, резолюцію ООН із осудом російського нападу підтримав. А на річницю повномасштабного вторгнення Пекін навіть запропонував свій мирний план із 12-ти пунктів. У першому з яких ідеться про повагу до незалежності та суверенітету всіх країн.
Потому CNN, посилаючись на американську розвідку, повідомило - Китай розглядає можливість відправляти росії зброю. Та вже у квітні Держдеп США заявив - ознак цього не бачить. Інцидент із оперною співачкою в Маріуполі офіційний Пекін поки ніяк не прокоментував.
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