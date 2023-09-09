росіяни змінили систему управління на фронтах. Нині вони зосереджені на адаптації системи радіо-електронної боротьби. За повідомленням Інституту Вивчення війни, окупантам довелось перенести штаби командування глибоко в тил. Все через влучність ударів ракетами "Хаймарсів" та українськими дронами. За даними аналітиків, рф не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню.

Україна ж продовжує наступ. І переговори з росією неможливі. Про це, під час візиту до Києва, заявив Курт Волкер, колишній представник Держдепартаменту США з питань України. Наш кореспондент Євген Бригар зміг поспілкуватися з американським дипломатом та дізнався, як він оцінює дії нашого війська і чого Україні не вистачає для перемоги.

Євген Бригар, кореспондент:

Пане Волкере, радий зустрічі! Розпочати хочу із запитання про заклики до переговорів. Деякі люди на Заході вважають, що український контрнаступ дуже повільний, неефективний і, що варто було б розпочати переговори з росією. Що ви про це думаєте? І, чи багато людей на Заході дотримуються такої думки?

Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках:

Що ж, це абсолютно гіпотетичне питання, оскільки росія не йде на жодні переговори. росія атакує Україну, щоб захопити її територію, вбиває українських людей і ніяк не збирається зупинятися. Тож, переговори не будуть стосуватися якогось врегулювання конфлікту. Переговори мають стосуватися лише капітуляції росії. Заклики до переговорів - це суто гіпотетичний момент.

На мою думку, якщо ви захочете дійти до точки переговорів про справедливе врегулювання, це вимагатиме виведення російських військ. А російські війська відступлять лише після своєї поразки. Тож, ми повинні зосередитися на тому, щоб надати Україні усе те, що їй необхідно для перемоги. І вже після цього, завершити війну з міцними кордонами. Тоді Україна буде безпечною, демократичною європейською країною.

Як особисто ви оцінюєте наші контрнаступальні дії впродовж літа? Чи можете ви сказати, що Україна стала сильнішою, а росія - слабшою?

Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках:

Так, абсолютно. Я був дуже задоволений, спостерігаючи за контрнаступом. Думаю, що люди, які ним розчаровані - мали дуже надмірні очікування. Вони думали про швидкий прорив і відовювання території, ніби це ось так (клацає пальцями). Але цього ніколи не може статися. Україна дуже методично послаблювала російські оборонні позиції, послаблювала їхні лінії постачання, знищувала боєприпаси, паливо, мости, дороги тощо. Україна впоралась із цим дуже добре. Разом із цим, ви завдали величезних втрат росіянам.

І зараз російські сили перебувають у набагато слабшій позиції. Під таким тиском вони навіть не в змозі провести нормальну ротацію своїх сил. А Україна, прагнучи вберегти своїх військових, була дуже обережною та методичною в пробиванні цих мінних загороджень, пробиванні танкових пасток. Вона просувалася повільно, але цілеспрямовано. І з хорошим результатом.

Тепер, коли ви почали просуватися через ці мінні поля на півдні, можливо, контрнаступ трохи прискориться. Я вважаю, що стратегія, яку Україна обрала для контрнаступу - є правильною. І думаю, що врешті-решт вона буде успішною.

Якої ще допомоги від Заходу ми потребуємо, щоб перемогти у цій війні?

Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках:

Що ж, я думаю...по-перше, ми на Заході повинні чіткіше усвідомити, що ми прагнемо саме перемоги України. Ми не бачимо майбутньої безпеки в Європі з імперською і геноцидною росією. Їм не можна дозволяти атакувати, захоплювати, окуповувати територію, потім перегруповуватися та атакувати знову. Їх треба зупинити. І Україна готова це зробити. Їй потрібна наша допомога. Тому ми повинні чітко усвідомлювати, що ми підтримуємо перемогу України та поразку росії. Через це ми б по-іншому дивилися на деякі обмеження, які ми наклали на нашу допомогу Україні.

Наприклад, далекобійні артилерійські системи "Атакамс". Чому ми говоримо "ні" снарядам дальністю в 300 кілометрів і кажемо "так" 150-ти кілометрам? Яка різниця? Є частини окупованих територій, до яких Україна зараз не може дістатися за допомогою систем, що ми їм дали. Чому, чому ми робимо ці обмеження та деякі інші? Ми повинні бути більше зосереджені на меті та місії, які потрібні Україні. І менше - на нав'язуванні якихось фальшивих ліній.

Що ж, останнє питання: як ви вважаєте, чи буде підтримка США у 2024 році такою ж сильною, як зараз? Навіть, якщо там зміниться президент?

Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках:

Думаю, що так, якщо чесно. Я вважаю, що Україна має широку підтримку обох партій: і республіканців, і демократів, Палати представників і Сенату. Є меншість, які голосно виступають проти, але поки що усі структури готові, щоб провести успішне голосування щодо додаткової допомоги Україні. І я дуже радий бачити тут держсекретаря Блінкена.

Він є одним із найбільших друзів і прихильників України, і, безсумнівно, він буде нести це послання назад до Вашингтона. Він збирається керувати обговореннями у Вашингтоні щодо бюджету для допомоги Україні. Він отримав свіжу інформацію від українців, отримав свіжі теми для розмови з американцями, і в США він справді схилятиметься до того, щоб Україну отримала нашу підтримку.