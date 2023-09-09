"Явки геть немає": радник мера Маріуполя розповів про псевдовибори на окупованих територіях (відео) [ Редагувати ]
У росії та на окупованих територіях України 8 вересня стартували так звані "вибори", на яких обирають депутатів місцевих "парламентів".
У окупованих регіонах "голосування" вирішили проводити впродовж трьох днів - з 8 по 10 вересня. Водночас з 20 серпня відбувається дострокове "голосування". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ці незаконні вибори розпочато у місті Маріуполі 31 серпня. Розпочато заздалегідь, тому що це попереднє голосування за законами рф, тому з огляду на заходи безпеки...
Дійсно, ходять ці мобільні патрулі - 2-3 людини з урнами, бюлетенями і списками... Це не списки навіть, а просто записують, яка людина отримала бюлетені, записують без перевірки документів, просто зі слів. Все це відбувалося з 31 серпня по 7 вересня.
І вчора у нас перший день відкрились виборчі дільниці стаціонарні. Їх небагато. Це мало виглядати так - відкриваються виборчі дільниці - і закінчуються ці мобільні виборчі дільниці, тому що це навіть не відповідає законодавству рф. Однак цього не сталося, бо явки геть немає.
Справа в тому, що цього року на відміну від псевдореферендумів минулого року поки йшло голосування з 31 серпня до 7 вересня, людей не примушували голосувати. Це повязано з низкою причин. Перша причина, тому що в організації виборів і виборчих дільниць задіяні не маріупольці, а мешканці інших міст Донецької області.
По-друге, з тим, що бюлетенів завезено втричі більше, ніж взагалі мешканців у місті Маріуполі. Однак вчора, коли відкрилися дільниці і зрозуміли, що навіть що для пропагандистських каналів немає що знімати, пішла рознарядка заганяти людей на дільниці.
Сьогодні ситуація трохи інакша. Пробують загнати людей, однак нічого у них не виходить. Тож крім малої низки населення умовно кажучи проросійського, плюс бюджетники, яких змушують під загрозою звільнення голосувати, маріупольці повністю ігнорують ці псевдовибори", - розповів Петро Андрющенко.
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