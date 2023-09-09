Що лишають по собі росіяни, відступаючи з наших міст через села?

Триває наступальна операція Сил оборони України, зокрема й на Бахмутському напрямку. За даними Генштабу, там наші воїни просуваються південніше міста Бахмута, також закріплюються на досягнутих рубежах.

Що лишають по собі росіяни, відступаючи з наших міст через села? Маємо репортаж, підготовлений спільно з колегами із Військового телебачення, з прифронтового селища Благодатне, яке звільнили 3 місяці тому.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Наша група прямує до селища Благодатне. Півтора роки воно перебувало під окупацією.

Зараз до лінії фронту приблизно 7,5 км. Це гранична дистанція стрільби міномета 120 мм. Але зазвичай вони на граничну дальність не стріляють, проте будь-яка інша артилерія дістає. Райцентр Волноваха тут приблизно 50 км. Там знаходиться найближча залізнична станція. Отже, дістатися сюди можна лише автотранспортом.

Тут був продовольчий склад москалів, бо жити тут явно неможливо. Стоїть такий сморід, який камера не передає. Чому москалів? Тому, що тушонка російська. З собою понавозили. Борщ. Консєрвація. Вкусно. Со свєжей капусти. й. Тілько ізбранноє.

Подібну картину спостерігаємо в кожному дворі. Немає жодного вцілілого будинка, сарая чи кухні. Благодатне належить до Новосілківської сільської громади. За офіційними данними до повномасштабного вторгнення тут проживало близько 500 осіб. Поки що, упродовж години ми не зустріли тут жодної людини. Це і не дивно, бо жити тут нема де.

Будинок культури селища Благодатне. Цей прапор встановлювали під час його звільнення.

А це актова зала будинку культури. Я б сказав, немаленька, як для селища. Звісно, нічого не залишилося. Он ще глядацькі ряди трошки є.

Кажуть, рускіє своїх не бросають. Ось два тіла лежить в повній амуніції і там внизу ще одне.

До приходу "руського міру" тут був будинок пристарілих. Зараз майже нічого не залишилось від нього. Православий "руський мір" зі своїми скрєпами не пощадив навіть церкву, яка була обладнана в цьому будинку.