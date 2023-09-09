У Кропивницькому маленький волонтер понад рік збирає кошти на підтримку українських військових. Для цього облаштував на вулиці імпровізований блок-пост. Пропонує водіям задонатити на ЗСУ, а також придбати різні патріотичні прикраси для допомоги нашим захисникам. Про щоденну невтомну працю волонтера розкаже Олена Бринза.

Так дев'ятирічний Максим пропонує водіям задонатити на ЗСУ. Для цього облаштував імпровізований блокпост на вулиці поруч з будинком.

Тут, якщо в мене просять документи, то я показую документи свої, тут у мене чашечка для води, тут кидають мені гроші, а тут ми з друзями плели з резінок браслети.

На свій блокпост Максим виходить на кілька годин, щодня, вже рік. Долучаються до нього й друзі. А надихнувся хлопчина прикладом інших дітей-волонтерів.

Максим Бевз, волонтер:

Я побачив у ТікТоці як хлопці збирають гроші, як зупиняють машини і потім на ці гроші вони їздять з тих машин,їх катають військові на тих машинах, які вони купили і потім після того знайомства з машинами вони відправляють хлопців - військових на передову з машинами.

Найбільше тішить Максима, що його підтримують батьки та військові, яким він допомагає.

Максим Бевз, волонтер:

50 на 50, нєкоторі кажуть: "Тобі що, нема заняться нічим, другі кажуть, що молодець і є ще третій тип людей, які зупиняються і кажуть: "А документи де, а що, а як", все треба розпитать.

Олена Бевз, мама волонтера:

Деякі хвалять, деякі канєшно критикують, війна, не треба, хай в дитини буде дитинство, військові, які знайомі тим, яким він допомагає, ним канєшно восхіщаються, стараються кожного разу зателефонувать, якийсь шеврончик подарувати, в гості приїхати.

За рік Максим назбирав декілька десятків тисяч гривень. Ці кошти долучив на купівлю автівки, медикаментів, харчів для військових. А ще нині має колекцію шевронів - це подарунки від захисників - їх у нього майже пів сотні. І найголовніше - як і у відео, що колись надихнуло Максима - він побачив автівку, до збору на яку долучився.

Максим Бевз, волонтер:

Мені військовий каже: сідай і ми отак прокатались по кругу, приїхали по кругу і він мені подарував американський сухпайок.

Головна мрія Максима - це Перемога України, і щоб в цей день усі захисники повернулись живі й здорові. А в майбутньому Максим хоче стати такими як вони: хоробрим і мужнім.