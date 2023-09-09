Сили оборони України посилюють тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою. Аби втримати контроль над позиціями та поповнити непоновні втрати, противник продовжує розгортати резерви.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Маємо певні успіхи на південному фланзі. Як зазначав заступнику командира бригади 3-ї ОШБр Максим Жорін, вже тривають вуличні бої за Кліщіївку. Практично ми її беремо під свій контроль повність. Також тривають бої за Андріївку.

Безпосередньо ворог займає позиції за залізничним полотном. Також у зоні, де у нас траса 0513 "Горлівка-Бахмут", він там декілька днів тому розгорнув свої резерви. Це у нього 4-та мотострілецька бригада, посилена десантно-штурмовою дивізією.

Ворог чинить сильний спротив, не просто дається звільнення нашої території. Він намагається постійно контратакувати. Всі бої тривають за артилерійської підтримки, задіяна як ствольна артилерія, так і РСЗВ. Час від часу він задіює авіацію...

Постійна контрбатарейна боротьба у нас триває Вона непроста, однак нам вдається знищувати безпосередньо РЛС, РЕБ станції, також безпосередньо і їхню артилерію. Про це ми можемо сказати, хоча б дивлячись на статистику минулого місяця. За серпень було пікове значення знищення їхнії артилерійських установок - це майже 700", - розповів Олег Калашніков.