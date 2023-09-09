Їх постійно бракує. Саме на них волонтери найчастіше збирають кошти. Дрони. Вони потрібні і на передовій, і в тилу, і на прикордонні. Вона - очі нашої аеророзвідки, а ударні FPV-дрони відносно дешево та, головне, ефективно знищують техніку та особовий склад росіян.

Тож скільки потрібно дронів? І як їх освоюють наші оборонці? Світлана Шекера поспілкувалась з прикордонниками Харківщини.

Бійці прикордонного підрозділу привезли на позиції своє обладнання. Аеророзвідник на позивний "Хімік" показує, чим працюють.

Отак виглядає цей дрон, а отак він виглядає вже споряджений.

Це - так званий FPV-дрон.

Позивний "Хімік", аеророзвідник:

Розшифровуються First Person Vision. Керування від першого лиця, що бачить камера, то бачу і я. От в цих окулярах.

Ці ударні дрони на великій швидкості можуть залітати в тил ворога і врізаючись у ціль, вибухають.

Даний боєприпас може з легкістю знешкодити саушку, або танк, або там 5-10 піхотинців ворога.

Підвісити до такого дрона можна будь-який боєприпас. Захисники пішли далі, удосконалюють бойові елементи, розробляють їх самі.

Трохи легше, є в нас саморобні вибухові пристрої. Нам друкують пластик. Так це 3d-принтер. Внутрі шрапнель, вибухівка і детонатор.

Позивний "Хімік", аеророзвідник:

Зовсім недавно ми виїжджали групою на позиції, чекали людей, чекали чекали чекали, нам передали інформацію, що побачили двоє військовослужбовців, які залізли на горище будинку і вели спостереження вже за нами, спорядили такий дрон і полетіли до них, кумулятивний заряд, потрапляння в кришу і, я думаю, що там хтось не дуже зрадів цьому дрону.

70 відсотків таких дронів бійцям постачають волонтери. Люди, які раніше займалися цим, як хобі, зараз професійно збирають "пташок" для фронту. Та цього, кажуть бійці, не вистачає.

В 10 разів більше треба. Сьогодні мені прийшло п'ять штук, завтра, якщо нам дозволяє погода, то 3-4 ми використаємо. І знову чекати там 2-3 місяці, поки люди зберуть кошти.

Уражати могли би набагато більше цілей, кажуть військові. Бо аеророзвідка - багато чого бачить по той бік фронту. Ось бійці піднімають у небо розвідувальний Мавік.

Позивний "Фазан" – аеророзвідник:

Мій помічник, другий номер, виносить коптер, ми зв'язуємся по рації чи візуально, якщо бачимо друг друга. Я даю команду "можна включати". Він вмикається і злітаємо.Тобто це робиться для того, щоб ворог не побачив де стоїть пульт, оператор, бо цей є пріоритетною ціллю.

Бійці навчилися перепрошивати цивільні мавіки, роблять їх радіо-невидимими для ворога.

Фіксуємо координати, передаєм побратимам з артилерії. І вони наносять вогневе ураження. Чим швидше ти зробиш своє завдання, тим краще. он кацапи теж не стоять на місці, в них і дронів, і вони в цьому напрямку дуже сильно розвиваються.

А найтяжче, кажуть аеророзвідники, коли ціль бачать, а знищити її не можуть.

Позивний "Пугач", аеророзвідник:

Наприклад, сьогодні виїхали до лінії зіткнення, перейшли туда більш там до одного села, там злетіли і побачили два транспортних засобів, которые привозили БК кацапам. Це да це класно, ти бачиш, ти хочеш, але в нас нічим нічим його вбити, розумієте. Ну що от у мене пульт, я побачив але що... Нема чим.

У кількості дронів на полі бою ворог зараз переважає.

Позивний "Хімік", аеророзвідник:

У рази. Мабуть, в 20-30 разів дронів загалом FPV у противника більше. Держава рф контактувала в Китаї 100 000 дронів на заводському рівні. І вони дуже скоро проїдуть на фронт і, на жаль, будуть працювати проти нас. А ми можемо десь 5-10 тисяч це що ми можемо по максимуму.

Тож єдиний наш вихід, уважають в аеророзвідці, мобілізуватись, і замість кави зранку - донатити Збройним силам.