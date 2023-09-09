Зеленський збирав Ставку: говорили про захист енергетики, критичної інфраструктури та портів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня провів Ставку Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій. Підготовка до зими.
Доповіді Прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває", - написав Зеленський.
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