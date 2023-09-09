В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть: такі медпослуги принаймні ще декілька років будуть актуальними.

В Україні зростає кількість запитів на фізичну реабілітацію. Насамперед для військових. Мережа закладів, де надають такі послуги, поступово зростає. Уряд дозволив отримувати ліцензію для проведення реабілітації фахівцям, які не є медпрацівниками. Йдеться, зокрема про фізичних терапевтів, терапевтів мови і протезистів. Ліцензію на надання реабілітаційних послуг дозволили отримувати й закладам, в яких не працюють лікарі.

Наш кореспондент з Одеси Андрій Ананстасов побував в одному з передових закладів, де ветеранам надають кваліфіковану допомогу саме медики. Які виклики нині для фахівців? І як відновлюються герої? Про це - далі.

Починається все зі звичайної розминки, далі вже - більш складні вправи. Більшість пацієнтів цього одеського медзакладу - військові з посттравматичними станами: нейропатіями внаслідок поранень.

Ганна Риндіна, фізична терапевтка:

Тобто десь були уламки, десь їх дістали, десь не дістали - після цього є запалення і уражається нерв - і за рахунок цього є болі, відчуття печіння, десь не працює рука або нога. У всіх дуже багато скарг на спину: тобто постійно навісне навантаження, постійно хлопці ходять з вагою на собі – на жаль, спина дає про себе знати.

Саме такий "букет" - у зв'язківця з позивним "Бяга". Тяжке поранення він отримав під Бахмутом під час артобстрілу. Уламок пошкодив сідничний нерв, нога німіла, було важко ходити, але після занять він знову на своїх двох та навіть жартує.

Позивний "Бяга", військовослужбовець ЗСУ:

Ефект відчув у першій же тиждень! Спочатку було боляче, а потім все легше і легше ставало, а зараз уже, можна сказати, трошки і схуднув тут - дорогоцінне своє скинув!

Головне завдання фізкультури - щоб тіло було у тонусі. Мають бути задіяні усі м'язи, аби покращити кровообіг та пришвидшити відновлення нервових волокон. Для цього у центрі запроваджують новаторські методики та знаряддя. Як, приміром, флексібари: резонуючі палиці з поважчувачами.

Ганна Риндіна, фізична терапевтка:

За рахунок цього включаються усі м'язи як верхніх кінцівок, так і тулуба, спини і навіть, якщо дуже сильно їх штовхнути - можна відчути навіть резонування у нижніх кінцівках. Ну і плюс вони самі по собі дуже веселі, тому що чим сильніше ви їх штовхнете, тим більше буде резонування: спочатку всі якось так побоюються трішечки, а потім я бачу - зі всієї сили.

У кабінеті ерготерапії - піхотинець з позивним "Немо". Кульове поранення у кисть лівої руки отримав під Курдюмівкою. Зараз розробляє її. Здоровою рукою перекладає предмети, а пошкоджена - за допомогою автоматизованого спецприладу - дзеркально повторює всі рухи.

Вікторія Ільницька, асистентка ерготерапевта:

За рахунок нейронів головного мозку рука починає відновлюватися - вона згадує, як вона працювала до пошкодження. По тому, що ми бачимо, то ефект добрий, але головне після перчатки - ще займатися з іншими речами, тобто розробляти мілку моторику з м'ячиками, з бізібордами, і тоді буде кращий ефект.

Немо тут займається вже місяць - і каже, відчуває прогрес.

Позивний "Немо", військовослужбовець ЗСУ:

Ну, безіменний палець зовсім не згинався - зараз згинається десь на відсотків п'ятдесят - до шістдесяти.

При цьому у центрі є і магнітно-хвильова, і лазерна терапія. Військові тут проходять ще безліч процедур, але головний акцент все ж роблять на фізичній реабілітації, коли пацієнт бере безпосередню участь у своєму відновленні.

Олена Тараканова, завідувачка відділення реабілітації:

Якщо в пацієнта виникла травма, ми можемо методами фізіотерапії трошки знеболити, покращити загоєння, зменшити набряк, але розробити функцію тієї самої руки чи ноги - ми можемо лише активно і найкраще все-таки працює активний цей процес фізичної терапії.

За три місяці роботи центру реабілітацію тут пройшли вже більше як двісті захисників. Результати гарні, і саме це - найкраща мотивація для медперсоналу.

Олена Тараканова, завідувачка відділення реабілітації:

Це дуже приємно бачити, коли пацієнт, людина заходить до нас ще з паличкою, з якимось порушеннями, з болем, а виходить вже без цього на своїх двох ногах і це приємно.

В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть: такі медпослуги принаймні ще декілька років будуть актуальними. Тому розширюють мережу реабілітаційних закладів, залучаючи в тому числі і приватні установи.

Оксана Рокунець-Сорочан, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА:

Ми бачимо уже проєкти, які подають наші лікувальні заклади, які знаходяться не тільки в місті Одесі, а й в найвіддаленіших населених пунктах Одеського регіону - вони працюють з міжнародними організаціями, подають проєкти саме по реабілітації є міжнародні організації, які готові вкласти кошти і розбудувати ці центри.

На сьогодні в області реабілітаційні послуги надають більше двадцяти медичних закладів. У департаменті очікують, що наступного року їх кількість збільшиться.