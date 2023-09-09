Цієї ночі російська армія знову обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Гатили по Мирівській громаді та райцентру Нікополю. Без загиблих та поранених. Щодня, під звуки ворожих залпів, жінки-волонтерки шиють військове екіпірування. Нині готують для захисників уже осінній одяг. Мають власноруч розроблені ескізи і приймають індивідуальні замовлення від хлопців.

Від ескізів і до, власне, готово виробу. У цій кімнаті жінки-волонтерки одягають українських захисників. З першого дня великої війни.

Олена працює у дитячому садку. Вільний від роботи час проводить тут - робить викрійки. До прикладу, ось цю сорочку розробили із напарницею. Розповідає, врахували навіть натівські стандарти.

Олена Сита – закрійниця:

Тканина піксель - рукава, а спинка трикотаж. Це на осінь весна. Це у нас є ще одна дівчинка, вона теж працівниця дитячого садка і теж закрійниця. Ми розробили такі убакси.

А це вже інша Олена, вона працівниця страхової компанії. В неї син та невістка захищаються батьківщину.

Олена Чумак – швачка:

Син воює, а ми тут разом до перемоги. Зараз Вам розповідаю і серце клокоче.

Аби відігнати погані думки, намагається постійно чимось зайняти руки. Зараз відшиває вже осінню форму для хлопців, кожна під індивідуальні потреби.

По-перше, те, що хлопцям більше потрібно. Більше карманів, більше зручності, щоб більше шевронів було нашивати, ну і так є у некоторих запасні такі кармани, щоб їм було зручно щось класти туди. Потрібно кармани під магазин - карман, плітоноски, розгрузки, хлопцям жакети, брюки, теплі. От тільки починаються холода і ми вже розуміємо, що їм там холодно, хтось і в палатках, всі ж під відкритим небом.

Волонтерки одягають і поранених бійців. Відшивають спеціальну спідню білизну та адаптивні футболки.

Та одночасна робота кількох швейних машин не заглушить звуки обстрілів, розповідають майстрині. Нікополь чи не щодня під нищівним ворожим вогнем.

Лариса – швачка:

- Дуже страшно, особливо коли близько падають снаряди. Я рятуюсь роботою, тим що я відволікаюсь від думок, не так до серця. - Чи часто чуєте обстріли? - Да, дуже часто і навіть зараз, можливо, з пів години тому дуже чути вибухи.

Майстрині зізнаються, під час артобстрілу не завжди користаються правилом двох стін, поспішають виконати всі замовлення. Скільки вже всього відшили, що й не підраховують, кажуть, це просто не реально.

Руслана Ізюменко - співзасновниця благодійного фонду:

Ми інколи навіть, не встигаємо порахувати скільки коштує тканина. Тому, що її потрібно замовити за кордоном, не встигали. Бо це потрібно з ранку до ночі, а ще в когось є якась паралельна робота. Потрібно виживати і це постійно в такому русі, що не встигаємо. Багато, дуже багато.

Та окрім одягу, замовляють у майстринь і ноші... Їх дівчата теж виготовляють.

Ми шиємо з кардюри, з тої тканини, яка йде на бронежелети. Вона не промокає. Можна її обмити. З неї баули ми шиємо, аптечки, підсумки. Це все з однієї тканини ми шиємо.

Мають і спецзамовлення, до прикладу, як ось ця кіпа та футболка.

Це до нас звернулися хлопці - євреї, іудеї. Служать, захищають нашу країну, наше мирне небо і це ми розробили такий знак - наш український герб і зірка Давида, єврейський символ.

Матеріали закуповують за власні та волонтерські внески. Із цим, кажуть, поки проблем немає. А одягати українських захисників обіцяють до Перемоги і з радістю будуть приймати замовлення на святкове вбрання.