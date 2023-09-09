Нетребко - тут не треба! У Німеччині вимагають скасувати виступи одіозної російської співачки в Берлінській державній опері. Петицію з такою вимогою вже підписали майже 40 тисяч людей, а українські активісти готують масову акцію протесту. Про музику із присмаком політики - Тетяна Логунова.

Державна опера Берліна. В репертуарі на осінь – "Макбет" Джузеппе Верді. Усього заплановано чотири вистави, перша - вже через тиждень. 15-го вересня разом з оперними співаками з Італії, Хорватії, Мексики та Німеччини на велику сцену вийде й одіозна росіянка Анна Нетребко. Щоб виконати партію леді Макбет. Її запланована участь вже перетворила культурну подію на політичний скандал.

Про запрошення Нетребко до Берліна стало відомо кілька місяців тому. І увесь цей час українські дипломати намагалися переконати керівництво закладу скасувати її виступ. Так само, як це нещодавно зробили в Естонії, Чехії та Ліхтентейні. Утім, ідеальний музичний слух інтенданта Берлінської опери не вловив політичні аргументи.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Я зустрічався, проводив розмову з інтендантом німецької опери, і намагався роз'яснити йому чому такий крок викличе в українського суспільства, в української громади, в української держави абсолютне нерозуміння. На жаль, схоже на те, що вони не відмовилися від участі Нетребко у цьому шоу. Будемо працювати з ними далі. Я буду говорити німецькому суспільству і показувати, що не можна робити вигляд, що начебто нічого не сталося. І що тепер чомусь російська культура саме в цей час, в час здійснення воєнних злочинів росією, повертається, начебто нічого не було.

Питання до Нетребко виникли задовго до початку повномасштабної війни. У 2014-ому оперна дива, яка була довіреною особою путіна на президентських виборах, потрапила під шквал критики за зустріч з колаборантом та лідером проросійських сепаратистів Олегом Царьовим. Вона передала йому мільйон рублів для Донецького оперного театру, він їй - прапор так званої "новоросії".

Після повномасштабного вторгнення Нетребко мовчала місяць. А потім, коли найвідоміші оперні театри світу почали скасовувати її виступи, зробила коротку заяву. Мовляв, вона категорично проти війни, з путіним зустрічалася усього кілька разів і не підтримувала жодного російського лідера. Та й взагалі, давно живе і сплачує податки в Австрії.

Заява Нетребко задовольнила керівництво Берлінської державної опери. Інтендант закладу, який відмовляється від будь-яких інтервʼю на цю тему, оприлюднив свою позицію на офіційному сайті. Заявив, що Берлінська державна опера повністю на боці України. Водночас хоче дати шанс Нетребко, яка як могла дистанціювалася від путіна та росії.

А от дипломатів і колег по великій сцені Нетребко не переконала.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Всі незгодні з війною. Нам потрібно, щоб вона взяла на себе відповідальність. Як і всі росіяни мають почати з того, що вони є відповідальними за цю війну і за цю агресію.

Оксана Линів, диригентка:

Це дуже небезпечна ситуація. Я також підписала заяву від Міністерства культури України про прохання відмінити виступ Нетребко. Відбувається, на жаль, тенденція, про яку я говорю. Світ не хоче думати про війну. Її фактично реабілітовують на основній сцені Берліна. Я також ставлюсь до цього негативно, вважаю це неправильним. Але, бачите, дуже складно вести переговори з іншими країнами, вони хочуть жити за своїми законами, не хочуть все узгоджувати з Україною.

У будь-якому разі тріумфальним виступ Нетребко точно не буде. Жителі Берліна активно підписують петицію з вимогою скасувати її виступи. А українські активісти планують масштабну акцію протесту.

Влада Воробйова, активістка організації "Віче":

Ми будемо намагатися, ми візьмемо всю техніку, все обладнання, щоб нас почули. А ще ми візьмемо всі свої сили і обурення. Ми плануємо, щоб нас почули всередині.

Мітинг проходитиме біля Берлінської опери і почнеться за півгодини до прем'єри за участі Нетребко.