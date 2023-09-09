З урочистою подією хлопців і дівчат привітали також зірки спорту та естради.

Воєнну справу в Україні обирають для себе дедалі більше абітурієнтів. У Військовому інституті Київського Національного університету імені Тараса Шевченка конкурс цього року був у середньому п'ять претендентів на місце! Напередодні ввечері курсанти склали присягу на вірність українському народу.

Біля пам'ятника Батьківщині-матері - щонайменше триста курсантів. Вони складають присягу на вірність українському народу.

Діана - курсантка Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка:

З самого дитинства мріяла вступити в військовий заклад і коли в мене була така можливість, я вирішила, що це мій шанс, вступила і дуже задоволена.

За урочистою подією спостерігають сотні родичів і друзів майбутніх офіцерів. Адже для кожного майбутнього воїна - це одна з найважливіших подій у кар'єрі.

Анатолій Шевченко - начальник Військового інституту Київського Національного університету ім. Шевченка:

В цьому році ми дійсно прийняли кращих з найкращих, патріотів нашої держави, я, користуючись нагодою, хочу подякувати і курсантам, і батькам за виховання справжніх воїнів. Сьогодні вони присягають українському народу в цьому символічному місці.

Серед курсантів - не лише хлопці. Начальник Військового інституту зазначає - з кожним роком до Військового інституту подають документи дедалі більше дівчат. Конкурс цього року був - п'ятеро людей на місце.

Анатолій Шевченко - начальник Військового інституту Київського Національного університету ім. Шевченка:

За деякими спеціальностями, більш затребуваними, конкурс складав 13 чоловік на місце. Дівчата більш мужні,вони дуже гарно складають іспити з фізичної підготовки, в них дуже гарне здоров'я і співвідношення з кожним роком все більше і більше на користь дівчат.

Напередодні курсанти місяць проходили первинну військову професійну підготовку і вже мають певний багаж знань.

Були виїзди на полігон, стрільба, тактична підготовка, тактична медицина, тобто це збагачує багаж знань цікаво практикувати, не тільки слухати. Я до цього навіть не тримав автомату ні разу, це дуже відповідальний та цікавий досвід.

З урочистою подією хлопців і дівчат привітали також зірки спорту та естради.

Коля Сєрга – співак:

Освіта є одним з найважливіших факторів. Зараз ми розуміємо, що війна не закінчилася, не закінчиться завтра і післязавтра. І кваліфікація кадрів, кваліфікація офіцерів допомагає зберігати життя особового складу.

Склавши присягу, курсанти продовжать підготовку, аби отримати якомога більше навичок і за кілька років стати справжніми захисниками батьківщини.