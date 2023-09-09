Воєнну справу в Україні обирають для себе дедалі більше абітурієнтів [ Редагувати ]
Воєнну справу в Україні обирають для себе дедалі більше абітурієнтів. У Військовому інституті Київського Національного університету імені Тараса Шевченка конкурс цього року був у середньому п'ять претендентів на місце! Напередодні ввечері курсанти склали присягу на вірність українському народу.
Біля пам'ятника Батьківщині-матері - щонайменше триста курсантів. Вони складають присягу на вірність українському народу.
Діана - курсантка Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка:
З самого дитинства мріяла вступити в військовий заклад і коли в мене була така можливість, я вирішила, що це мій шанс, вступила і дуже задоволена.
За урочистою подією спостерігають сотні родичів і друзів майбутніх офіцерів. Адже для кожного майбутнього воїна - це одна з найважливіших подій у кар'єрі.
Анатолій Шевченко - начальник Військового інституту Київського Національного університету ім. Шевченка:
В цьому році ми дійсно прийняли кращих з найкращих, патріотів нашої держави, я, користуючись нагодою, хочу подякувати і курсантам, і батькам за виховання справжніх воїнів. Сьогодні вони присягають українському народу в цьому символічному місці.
Серед курсантів - не лише хлопці. Начальник Військового інституту зазначає - з кожним роком до Військового інституту подають документи дедалі більше дівчат. Конкурс цього року був - п'ятеро людей на місце.
Анатолій Шевченко - начальник Військового інституту Київського Національного університету ім. Шевченка:
За деякими спеціальностями, більш затребуваними, конкурс складав 13 чоловік на місце. Дівчата більш мужні,вони дуже гарно складають іспити з фізичної підготовки, в них дуже гарне здоров'я і співвідношення з кожним роком все більше і більше на користь дівчат.
Напередодні курсанти місяць проходили первинну військову професійну підготовку і вже мають певний багаж знань.
Були виїзди на полігон, стрільба, тактична підготовка, тактична медицина, тобто це збагачує багаж знань цікаво практикувати, не тільки слухати. Я до цього навіть не тримав автомату ні разу, це дуже відповідальний та цікавий досвід.
З урочистою подією хлопців і дівчат привітали також зірки спорту та естради.
Коля Сєрга – співак:
Освіта є одним з найважливіших факторів. Зараз ми розуміємо, що війна не закінчилася, не закінчиться завтра і післязавтра. І кваліфікація кадрів, кваліфікація офіцерів допомагає зберігати життя особового складу.
Склавши присягу, курсанти продовжать підготовку, аби отримати якомога більше навичок і за кілька років стати справжніми захисниками батьківщини.
по темі
Вже завтра стартує новий навчальний рік. Учні яких областей України сядуть за парти? Що по укриттях? Та як вимушено переселені діти здобуватимуть українську освіту за кордоном?
В Раду внесли законопроєкт № 9672 про скасування відстрочки від мобілізації
Плели маскувальні сітки, каталися на квадроциклах та спілкувалися з військовими. Так розпочався навчальний рік в одній із черкаських шкіл. Більше розкажуть наші кореспонденти.
Торік в Україні працювало трохи більше 10 тисяч закладів дошкільної освіти. Місць у дитячих садочках не вистачало всім охочим - відвідувати їх могли 66,1% дітей дошкільну освіту
У школах Херсонщини через постійні обстріли рашистів діти навчатимуться лише онлайн. Безпекова ситуація не дозволяє організувати освітній процес у школах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков