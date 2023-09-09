У Вінниці завершують створення величезного муралу, який вшанує військового героя. Малюнок, присвячений бійцю морської піхоти Максиму Несеверенку, із позивним "Конг". Військовий загинув торік у жовтні в Херсонській області. Посмертно нагороджений орденом "За мужність терьогоступеня".

Оксана Неcеверенко, мати загиблого воїна:

Муралу бути. Ось це було моє перше і останнє слово. І я шаг за шагом йшла до цього!

На стіні будинку художники зображують Кінг Конга у блакитному береті на тлі прапора України, і у соняхах. Це - шана загиблому сину Оксани - Максиму Несеверенку. Воїн служив у морській піхоті. І мав позивний "Конг".

Оксана Неcеверенко, мати загиблого воїна:

Так з самого дитинства. Спочатку так: Конг, Конг, бо він не бачив перешкоди ні в чому. На любе моє: "Може ні" - він в мене всєгда питав: "А чому ні, мам?" він ні в чому не бачив перешкоди…. А потім згодом він собі зробив наколку Конга. Іменно цей оскал у нього був тут.

Тож коли жінка не сумнівалася, яким буде мурал. Не портрет сина, а його внутрішній дух.

Оксана Неcеверенко, мати загиблого воїна:

От я зараз дивлюся на нього і я розумію, що цього Конга я залишаю на масіві.

Частину малюнка вже закінчили, нині деталізують образ. Художники кажуть, намагалися відтворити у картині не лише важливі деталі, а й посил.

Олександр Нікітюк, художник:

Сама концепція лягла - ніби то поверення Конга, такому образному, і який закликає, там буде текст написаний, зараз он працює художник із текстом: Тримайте стрій! Як заклик до нас, щоб ми не здавалися, щоб ми тримали стрій і не пускали ворога на свою землю…

Оксана розповідає: її сина у мирному житті знали мешканці району. Він був добрий, та завжди приходив на поміч - підтверджують місцеві.

Він тут був такий, защітнік ,людей спасав, я про нього дуже чув багато, настояща людина…

Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, Максим вивіз родину до польського кордону. Сам повернувся додому. Бо знав - має боронити рідну землю.

Оксана Невеверенко, мати загиблого воїна:

А пʼятого березня він мені сказав: "Мамо, я йду", і він зрання з сумкою. Ми посиділи з ним присіли, в корідорі, на прихожій, і я кажу: "Макс, ти там з ними розберися, і давай, вертайся". І він у мене здоровий, а я тако до нього прижалася (показує), я всєгда прижималась. І мені цього дуже не хватає…. І все. І він пішов….

Тоді Оксана бачила сина востаннє. Спочатку Конг служив на Миколаївщині, згодом його бригада відвойовувала Херсон. Захисник загинув за місяць до того, як над містом підняли український прапор. За відвагу, проявлену під час захисту України, Указом Президента Максим Несеверенко нагороджений орденом "За мужність III ступеня".