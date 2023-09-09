Зараз на місці прильоту працюють комунальники - розчищають територію від уламків.

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атака на Кривий Ріг зросла до 74 осіб. Нагадаю, напередодні росіяни вдарили по центру Кривого Рогу. Одна людина загинула. Ще за життя двох нині борються медики.

Зараз на місці прильоту працюють комунальники - розчищають територію від уламків. Більше подробиць про черговий воєнний злочин країни-агресорки в спецрепортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.

Це відео перших секунд після вибуху, що зафільмувала нагрудна камера одного з патрульних Кривого Рогу. Правоохоронець біжить на місце прильоту…

Згодом стане відомо: в епіцентрі вибуху опинилася адмінбудівля одного з місцевих відділень поліції. Згідно з офіційними даними МВС, під час ракетного удару один правоохоронец загинув, ще девʼятеро зазнали травм. Трьох полісменів довелося діставати з-під завалів.

Враховуючи щільність забудови в центральній частині міста та годину пік, жервтами вибуху також стали понад шість десятків звичайних криворіжців.

Юрій, завідувач відділення політравми:

Важких пацієнтів зі всієї маси постраждалих - троє. Всі постраждалі прооперовані.

Пані Лариса, що працює у пекарні навпроти, хоч і постраждала, але від госпіталізації відмовилася. Жінці та її напарниці уламками скла посікло кінцівки та спину.

Лариса, працівниця пекарні:

Мы как раз тесто помесили, вот, тесто подходило. И в этот момент я из одной комнаты перехожу на другую в пекарню, комнату, и оно как долбануло. Попадали там это самое моя напарница. Хорошо, что она в этот момент как раз стояла - тесто раскидала. И вот она поворачивается и отходит, где стол. Она его разлаживает и в этот момент это взрывной волной этой… Хорошо, что она не стояла лицом. Это было бы всё…

Живою та неушкодженою залишилася пані Ольга. В мить вибуху пенсіонерка була на прогулянці.

Ольга, мешканка пошкодженого ракетою будинку:

Сначала был пролёт, звук как летела. А потом - ужасный взрыв, ужасный, да. Всё в стёклах, ну хорошо, что у нас окна выходят во двор, то у нас только входную дверь разбило, в подъезде конечно вынесло всё, там по колена стёкол.

Радіє, що вціліла після ворожого нападу на місто й пані Мирослава.

Мирослава, мешканка пошкодженого ракетою будинку:

Мешканці нашого будинку майже всі живі. Це дуже, сама радісна новина. Те, що вибиті вікна, двері , пошкодження майна це все не варто. Варто, головне що це ми всі живі лишилися…

Проаналізувавши руйнування та вилучивши певні речові докази, експерти дійшли висновку: країна-агресорка поцілила по місту балістичною ракетою "Іскандер К". Тому й такі масштабні руйнування.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу:

Постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців, 80 пошкоджених домів, з яких 23 приватний сектор.

Крім житлових будинків пошкоджені чимало об'єктів інфраструктури та бізнесу: районне відділення РАЦСу, культова споруда, відділення служби доставки та барбер-шоп, що відкрився напередодні.

Только пришел на работу. Вот всё что осталось от нашего недавно только открытого заведения…

Від минулого ранку неподалік від місця ракетного удару місцева влада розгорнулп оперативний штаб з надання допомоги. Тут постраждалі мають можливість безкоштовно отримати будматеріали, іжу, воду, а також юридичну та психологічну підтримку. У суботу, неділю та понеділок штаб працюватиме з 8 до 17 години.