Канада візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

"Перший саміт миру для України відбудеться в червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - заявив він.