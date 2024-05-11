Канада підтвердила участь у Глобальному саміті миру [ Редагувати ]
Канада візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.
"Перший саміт миру для України відбудеться в червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - заявив він.
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