5 вересня Верховна Рада ухвалила ключовий закон про відновлення електронного декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру. Відповідну поправку депутати не підтримали, що дозволить їм не оприлюднювати свої декларації ще один рік.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є "структурним маяком" у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою накласти на документ вето та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

Коли її розгляне президент і чому народні депутати сховали свої статки від простих українців в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Керувались завданням, як було поставлено перед парламентом - відновлення декларування у вигляді, який задовільняє Єврокомісію та МВФ. Попередньо перед голосуванням - за добу - був відповідний комітет антикорупційної політики, і там була складена таблиця до редакції до другого читання. Я на цьому комітеті був більше десяти годин - важкий був комітет, але врешті-решт склали цю таблицю в тому вигляді.

І тому була в принципі настанова голосувати за таблицю, щоб у жодному разі не порушити конструкцію, яка була складена на комітеті, для того, щоб виконати свої зобов'язання. І тому сам закон у тому вигляді, в якому він був проголосований Верховною Радою - це результат перемовин з МВФ і Європейською комісією. Я нагадую всім, що це одна з умов відкриття перемовин з ЄС.

А далі, те що трапилось стосовно відкритості чи закритості реєстру - це вже питання громадського суспільства і відносин з нашими громадянами. Тобто це треба розділити.

І те, що зараз зробила група депутатів Європарламенту - це просто маніпуляція в чистому вигляді, тому що відповідні інституції європейські були суб'єктами перемовин. І вони нам дозволили робити такий реєстр у тому вигляді, у якому він є.

Це не означає, що не треба відкривати реєстри для всіх. Просто ми шукали баланс. Чому? У народних депутатів взагалі немає проблем відкрити реєстри для народних депутатів, міністрів, бо немає загроз безпеки. Але декларантів більше мільйона. І якщо б я вам показав, наприклад, листи від військових, які взагалі казали, що потрібно повністю закрити реєстр.

Ми все-таки знайшли компроміс. Для військових, які зараз виконують бойове завдання ми закрили реєстри, і дозволили їм взагалі не декларуватись. Вони це повинні зробити після того, як звільняться з лав збройних сил чи демобілізуються.

А тих, хто відновиться до так званих груп ризику, тобто ті, хто закуповують товари та послуги для військових, ті, хто працюють у територіальних центрах комплектування, після цих скандалів з військкомати, тобто ми їм сказали, що все-таки ж таки потрібно декларуватися.

Окрім військових, депутатів та міністрів є також члени громад, голови громад, мери, депутати місцевих рад, особливо, прифронтових. І на їхні саме запити реагувала Верховна Рада, тому що вони казали, що частина їхніх родичів зараз мешкає на окупованій території. Їхні прізвища фігурують у якихось списках на знищення. І вони казали, що готові нести кримінальну відповідальність за помилки в деклараціях. Ми готові, щоб наші декларації перевіряли відповідні органи. Але для широкого загалу ми хочемо, щоб це хоч на якийсь час було недоступно.

Тому ми зробили такий компроміс і сказали, що через рік всі мають відкрити декларації. А зараз з відкритими деклараціям можуть бути ті, хто вважає це політично доцільним. Що це означає? Скажімо, я з першої години сказав, що відкрию свою декларацію незалежно від того, що буде написано в законі.

Тобто я повідомляю НАЗК і прошу їх відкрити сою декларацію. Все керівництво парламенту сказало, що буде відкривати свої декларації...

Що далі вийшло. Зареєстрували петицію на сайті президента і вона дуже багато підписів зібрала, здається більше 80 тисяч. І зараз це буде на столі у президента і президент буде приймати політичне рішення", - заявив Арахамія.