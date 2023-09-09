Підліток з Бердянська вже півтора року малює війну, і цим допомагає наближати Перемогу [ Редагувати ]
Продав власні картини, і всі кошти відправив ЗСУ. Підліток з Бердянська Максим Бровченко вже півтора року малює війну, і цим допомагає наближати Перемогу.
Останнім часом хлопець захопився музикою і співає разом з мамою. А ще 12-річний хлопець готує до презентації свою першу книгу, присвячену таким саме як і він, сонячним людям. Сьогодні юний митець знайомить зі своєю творчістю миколаївців. На вернісажі побували наші кореспонденти.
Він сам себе називає КосмоМакс. Бо змалечку захоплюється астрономією. 4 роки тому Максим розпочинав малювати саме космос. Але з початком війни все змінилося.
Максим Бровченко – художник:
Це "Гвардія наступу". Над ними Мотанка, а поруч пакети самі розумієте з ким.
Після місяця в окупації родині вдалося вирватися з Бердянська на підконрольну Україні територію. Зараз живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Хлопець-аутист важко переносить вибухи, але вже навчився боротися з цим.
Оксана Бровченко - мати художника:
Гучні звуки, дотики, реакція на яскраве світло. Це болісно. Але навіть коли тривога та прильоти, Макс співає гімн УПА, вдягає навушники і співає.
Макс постійно малює. За підтримки ДСНС возить свої виставки по Україні. Його роботи купують за кордоном, а одна є навіть у Папи Римського.
Максим Бровченко – художник:
Я хочу донести цивілізованому світу, що відбувається в Україні. Це вбиство людей. Вони кажуть, ми прийшли звільняти. А від чого, від кого.
Максим з мамою вже змогли зібрати та віддати ЗСУ 200 тисяч гривень.
Юлія Баришева - начальник відділу по роботі зі ЗМІ ГУ ДСНС України в Запорізькій області:
Макс дуже вірить в перемогу, мотивує дорослих своїм юним віком ще більше згуртуватися, ще більше донатити, аби наблизити перемогу.
Діана Іваненко - відвідувачка виставки:
Мене дуже вразили малюнки нашого часу війни, дуже глибокі. Я б не могла подумати, що дитина може бачити так цю ситуацію. Я як дивилася, просто бігли мурашки.
Максим найбільше мріє, щоб Україна якнайшвидше стала вільною. Хоче повернутися в рідний Бердянськ. Але розуміє, що після деокупації там ще буде багато роботи - зокрема у піротехників. Тому, аби її полегшити, поставив собі мету зібрати кошти на машину для розмінування.
по темі
Експозицію під назвою "Дослідження зла" вперше продемонстрували в Одесі і готують для європейського глядача.
Таких сотні по всій Україні. До шкіл запрошують фахівців ДСНС, які на практиці показують учням, як уберегти своє життя та врятувати чуже.
Там медики визначатимуть індивідуальний план лікування кожної дитини. Це розвантажить лікарів та убезпечить пацієнтів від зайвих контактів, які загрожують інфікуванням.
Для цього облаштував на вулиці імпровізований блок-пост. Пропонує водіям задонатити на ЗСУ, а також придбати різні патріотичні прикраси для допомоги нашим захисникам.
Іноземці натрапили на дитячі малюнки про війну і вирішили допомогти українському війську. Наша редакція слідкувала за передачею автівки швидкої. Тож, де працюватиме автомобіль? Про все далі в сюжеті.