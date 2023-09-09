Продав власні картини, і всі кошти відправив ЗСУ. Підліток з Бердянська Максим Бровченко вже півтора року малює війну, і цим допомагає наближати Перемогу.

Останнім часом хлопець захопився музикою і співає разом з мамою. А ще 12-річний хлопець готує до презентації свою першу книгу, присвячену таким саме як і він, сонячним людям. Сьогодні юний митець знайомить зі своєю творчістю миколаївців. На вернісажі побували наші кореспонденти.

Він сам себе називає КосмоМакс. Бо змалечку захоплюється астрономією. 4 роки тому Максим розпочинав малювати саме космос. Але з початком війни все змінилося.

Максим Бровченко – художник:

Це "Гвардія наступу". Над ними Мотанка, а поруч пакети самі розумієте з ким.

Після місяця в окупації родині вдалося вирватися з Бердянська на підконрольну Україні територію. Зараз живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Хлопець-аутист важко переносить вибухи, але вже навчився боротися з цим.

Оксана Бровченко - мати художника:

Гучні звуки, дотики, реакція на яскраве світло. Це болісно. Але навіть коли тривога та прильоти, Макс співає гімн УПА, вдягає навушники і співає.

Макс постійно малює. За підтримки ДСНС возить свої виставки по Україні. Його роботи купують за кордоном, а одна є навіть у Папи Римського.

Максим Бровченко – художник:

Я хочу донести цивілізованому світу, що відбувається в Україні. Це вбиство людей. Вони кажуть, ми прийшли звільняти. А від чого, від кого.

Максим з мамою вже змогли зібрати та віддати ЗСУ 200 тисяч гривень.

Юлія Баришева - начальник відділу по роботі зі ЗМІ ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Макс дуже вірить в перемогу, мотивує дорослих своїм юним віком ще більше згуртуватися, ще більше донатити, аби наблизити перемогу.

Діана Іваненко - відвідувачка виставки:

Мене дуже вразили малюнки нашого часу війни, дуже глибокі. Я б не могла подумати, що дитина може бачити так цю ситуацію. Я як дивилася, просто бігли мурашки.

Максим найбільше мріє, щоб Україна якнайшвидше стала вільною. Хоче повернутися в рідний Бердянськ. Але розуміє, що після деокупації там ще буде багато роботи - зокрема у піротехників. Тому, аби її полегшити, поставив собі мету зібрати кошти на машину для розмінування.