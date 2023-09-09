Амбулаторія - це простір, що вже є частиною терапії.

Сучасну амбулаторію для онкохворих дітей відкрили у Західноукраїнському спеціалізованому центрі у Львові. Там медики визначатимуть індивідуальний план лікування кожної дитини. Це розвантажить лікарів та убезпечить пацієнтів від зайвих контактів, які загрожують інфікуванням.

На відкритті амбулаторії символічну стрічку перерізають не політики та чиновники, а маленкі пацієнти Клініки онкології.

Амбулаторія запрацювала ще до офіційного відкриття - тут часу не гають. Поруч у кімнаті 11-річна Марта готується до хіміотерапії.

Марта, пацієнтка амбулаторії Західноукраїнського спеціалізованого центру:

Мене зараз капають. В мене зараз готують до хіміотерапії. Яка буде тривати вроді би 6 годин. Мені подобаються кольори, що весело і мама сказала, що забувається що ти хворієш.

Марта раптово занедужала рік тому. У дитини рак мозку. Після операції Марту паралізувало. Але лікування у Західноукраїнському медичному центрі її врятувало.

Наталя, мати хворої дитини:

Психологи з нами працювали, логопеди, реабілітологи. Безпосередню наші лікарі, які мають напевно, що стальні нерви. Тому що першийй період, коли Мартуся була в такому важкому стані, ми 3 місяці жили тут безвиїздно.

Дівчинка більше не потребує ушпиталення, і ця амбулаторія саме для таких пацієнтів. Тут діти можуть пройти одноденне лікування.

Христина Запоточна, керівниця клініки дитячої онкології:

Дітки, які отримують хіміотерапію, одного дня приходять сюди, оформляють історії і роблять аналізи і тут зможуть проводити саме лікування. Не треба буде змішувати хворих в одному відділенні тих, хто на тривалому лікуванні і тих, хто на одному дні. Це так певною мірою для нас великий плюс, тому що ми зменшуємо собі інфекційні ускладнення, які можуть бути по перехрещуються хворі.

В амбулаторії пацієнти проходять обстеження та отримують консультацію лікарів.

Роман Кізима , в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого центру:

Ми вирішуємо чи можна їх полікувати прямо тут і відпустити додому, чи вони потребують розмови і відпустити додому, чи вони потребують оформлення документів і тоді йдуть в наші наступні вищого рівня підрозділи.

Амбулаторія - це простір, що вже є частиною терапії. Інтер'єр виконаний в яскравих кольорах. Усе продумано відповідно до потреб кожної дитини.

Роман Кізима , в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого центру:

Має відчувати безтурботність, тому що я лікар, мені треба, щоб дитина була спокійна і дозволила себе оглянути і не воювала зі мною, не кричала, не втікала. Відповідно вона має відчувати себе безпечно. Думаю для підлітків не настільки важливо, які тут кольори і важливо мати простір, інтернет хороший і телевізор.

У Західноукраїнскому спеціалізованому центрі нині лікується півтори сотні пацієнтів. За рік допомогу тут отримує півтисячі онкохворих дітей з усієї України.