Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Про це український воєначальник повідомив у соцмережах.

"Вчора провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.



Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.



Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - написав Залужний.

Більше подробиць не наводиться.

4 вересня у МЗС України заявили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Падіння уламків російського дрона заперечували міноборони Румунії та особисто президент Клаус Йоганніс.

Лише 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що ворожий "шахед" впав на їхній території. Однак зауважив, що російська атака "не становила жодної прямої військової загрози".