Зараз студенти Інституту після тривалої паузи через війну та карантин повертаються в аудиторії

Спроба рейдерського захоплення. У Києві забудовники намагалися відібрати навчальні корпуси, що належать Національному університету театру, кiно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Під загрозою опинилась і земельна ділянка в центрі столиці.

Але викладачі, актори та студенти освітнього закладу стали чинити опір. За підтримки посадовців план рейдерського захоплення провалився. Роман Барашев - розповість деталі гучної справи.

Таку кількість небайдужої молоді та творчої інтелігенції у Касаційному господарському суді столиці бачать нечасто. Студенти Національного університету театру, кiно і телебачення імені Карпенка-Карого захищають свою альма-матер від рейдерського захоплення.

Олександр Хоменко, студент кафедри університету ім. Карпенко-Карого:

Те, що відбувається тут і зараз - доказ того, що в нас свідомі студенти, свідоме суспільство. Ця справа про знищення корпусу, в якому я навчаюсь, представники кіноспільноти… Навчаються саме в тому корпусі, який хочуть знести і продати, збудувати ще одну висотку. Знищується фактично наш дім. І місце, яке нас створює.

Спроби відібрати приміщення університету та близько двох гектарів землі в центрі Києва бізнесмени вчиняють уже протягом 20-ти років, каже ректор. Земельна ділянкка в центрі столиці для них - ласий шматок. Хочуть збудувати тут чергову висотку. Задля цього, розповідають викладачі, уклали якісь сумнівні договори, що нібито давали їм право на відчуження державної власності.

Інна Кочарян, ректор Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого:

Вони хотіли рейдерськи захопити цю землю - у Київраді було готове рішення по цьому питанні. Там розташований звукоцех, кафедра режисури, мультцех наш. Наші приміщення, в яки вони хочуть вмонтовувати квартири. Не знаю, яким чином вони хочуть це зробити.

Ольга Равлюк-Голіцина, директор Інституту екранних мистецтв університету театру, кiно і телебачення ім. Карпенка-Карого:

Я розумію і всі розуміють, що це Печерськ, шматочок землі дуже солодкий.

Приміщення Інституту екранних мистецтв. Це підрозділ університету Карпенка-Карого. Тут отримують освіту режисери телебачення, диктори, оператори, аніматори. А ще актори кіно, кінознавцІ, звукорежисери...

Василь Ілащук, керівник майстерні дикторів та ведучих програм телебачення Інституту екранних мистецтв:

Не можна забирати навчальні корпуси в студентів, дітей. Бачите, ми і так своїми силами зробили ремонт в цій аудиторії. Мало того, що ремонти не робляться, держава не виділяє кошти - це зрозуміло, зараз не той час, але забирати аудиторії, які і так жевріють, це точно неправильно.

Зараз студенти Інституту після тривалої паузи через війну та карантин повертаються в аудиторії. А хтось вирішив просто забрати в них таку можливість - обурюються викладачі. Сподіваються на справедливість Касаційного суду - тут виносять остаточне рішення. На боці освітян у залі засідань - представники Офісу Генпрокурора, Міністерства культури, міської адміністрації.

Побудова 25-поверхового житлового комплексу з підземним паркінгом неминуче призведе до знищення мереж, в результаті Інститут залишиться без електроенепргії, теплової енергії та водопостачання, що призведе до зупинення роботи всього Інституту.

Суд ухвалює рішення - залишити касаційну скаргу забудовників без задоволення.

Постанова остаточному оскарженню не підлягає.

Богдан Бенюк, завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури драми університету ім. Карпенка-Карого: