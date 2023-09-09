Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки нашій країні. Відповідна заява пролунала після переговорів у Києві президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"Сьогодні міністр закордонних справ Японії за дорученням від премєр-міністра Японії повідомив про те, що Японія готова розпочати двосторонні переговори про укладання двостороннього документа з Україною щодо гарантування нашій державі відповідної безпеки з боку Японії.

Це безпрецедентний випадок, тому що після Другої світової війни Японія навідріз відмовлялася говорити про будь-які військові питання. Японія ніколи не постачала військове чи іншого нелетальне обладнання до інших країн. І тим більше ніколи не йшлося, що Японія може гарантувати безпеку іншій країні.

На сьодні це прорив! Японія чітко сьогодні вислови ла президенту України готовність предметно почати переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки нашій державі. Відповідно, дуже швидко почнеться перший раунд таких консультацій про що сьогодні домовився президент і міністр закордонних справ Японії...

...На сьогоднішній день до тих семи країн, "Групи семи", які підписали відповідну декларацію у Вільнюсі під час самміту НАТО, доєдналися ще 21 країна. Тобто на сьогоднішній день маємо загалом 28 країн, які доєдналися до загальної Декларації G7+ і готові гарантувати безпеку Україні.

Безумовно, кількість держав буде зростати. Україна не примушує нікого приєднуватись до декларації, але чуємо постійні сигнали до наших партнерів і не лише серед країн-членів НАТО, про те, шор вони розглядають питання приєднання до цієї декларації. Кожна країна має свої процедури і відповідним чином має їх пройти.

З трьома країнами Групи Семи на сьогоднішній день розпочато двосторонні переговори про укладання документа про гарантії безпеки. Це наступний етап після загальної декларації - кожна країна має укласти відповідні двосторонні документи. Такі переговори вже розпочалися зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою...", - заявив Ігор Жовква.

30 липня про початок цього тижня переговорів між Вашингтоном та Києвом щодо гарантій безпеки повідомив керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак.

У серпні аналогічні переговори розпочала Велика Британія. Глава офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що його уряд сподівається укласти перші угоди до кінця 2023 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній договір зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки України має бути схожий на ізраїльську модель.