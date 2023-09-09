Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів протягом зими. Агресор хоче нести страждання для українського народу, але Україна вистоїть.

Про це повідомляється у його Telegram.

Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно – то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку та зберегти повну функціональність.

Він наголосив, що усі посадові особи й командувачі мають чіткі завдання. Вони стосуються всіх спектрів захисту України, зокрема питань:

ППО,

підготовки енергетики,

соціальної системи,

відповідних пакетів підтримки від партнерів.