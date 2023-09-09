"російське зло готується нести страждання": Зеленський про зиму [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів протягом зими. Агресор хоче нести страждання для українського народу, але Україна вистоїть.
Про це повідомляється у його Telegram.
Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно – то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку та зберегти повну функціональність.
Він наголосив, що усі посадові особи й командувачі мають чіткі завдання. Вони стосуються всіх спектрів захисту України, зокрема питань:
- ППО,
- підготовки енергетики,
- соціальної системи,
- відповідних пакетів підтримки від партнерів.
Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щодня про підготовку, кожен день увечері – звіт для Уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено максимально підготувати сектор ДСНС – те, що стосується не лише безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, але й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист.
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