Як діяти в умовах надзвичайних ситуацій дітей навчають у "класах безпеки". Таких сотні по всій Україні. До шкіл запрошують фахівців ДСНС, які на практиці показують учням, як уберегти своє життя та врятувати чуже. Мої колеги побували в одному з ліцеїв Броварського району Київської області, там саме відкрили новий "Клас безпеки".

Семикласник Кирило робить штучну вентиляцію легень. За легендою, постраждалий, замість якого - манекен, - захлинувся у водоймі. Хлопець каже - мріє стати рятувальником. Тож намагається запам'ятати все до дрібниць.

Кирило Таліщевський, учень 7 класу:

Я сьогодні дізнався про апарат штучної вентиляції. Потрібно трубкою, гострим кінцем до носу прикласти й натискати.

Відтепер у цьому ліцеї селища Баришівка на Киівщині діятиме "Клас безпеки". Тут школярі навчатимуться, як діяти в умовах надзвичайних ситуаціях. Зокрема, просто зараз фахівець ДСНС показує, що робити, коли побачили міну. Наголошує - це дуже важливо в умовах війни. Снаряд, що не здетонував, може лежати і у полі, і в лісі, і у дворі.

Іван - переселенець із Запорізької області. Жив в окупації 7 місяців! Утім лише сьогодні на уроці дізнався, що поблизу з вибухонебезпечним предметом навіть телефоном не можна користуватися.

Іван Хорольський, учень 7 класу:

Якщо там побачив снаряд якийсь ..то треба відходити назад, а потім вже дзвонити 101 або 102.

Протягом уроку діти тренувалися накладати один одному джгути. А ще зблизька побачили рятувальну машину та приміряли костюми пожежників.

Єлизавета Андрійченко, учениця 7 класу:

Щасливі, приємні й будуть спогади. Я дізналась, як гасити вогнегасником пожежу. Там відіймаємо ось це.. потім те..

Директорка ліцею каже - аби створити в навчальному закладі "Клас безпеки", в одному з кабінетів зробили ремонт. Допомагали і діти, і батьки.

Наталія Калмикова, директорка Баришівського ліцею:

Ми працювали над цим майже два роки. Ремонт в приміщені допомогли зробити батьки, а все, що стосується острівця медицини, то це в минулому році діти працювали над грантом. Й вийграли 15 тисяч. На це все було закуплено турнікети і тд.

Віталій Кучеренко, в. о. начальника Броварського районного управляння ГУ ДСНС України у Київській обл.:

Що таке клас безпеки - це поєднання всіх напрямких безпеки дітей... актуальна, як ніколи. Тут залучаються мед працівники, поліція і ДСНС.

Посадовці наголошують - "Класи безпеки" зараз з'являються у навчальних закладах по всій країні. Лише у Броварському районі Київщини їх шість. А рятувальники кажуть - починати пояснювати дітям основні правила безпеки треба вже з трьох років.