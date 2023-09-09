Як діяти в умовах надзвичайних ситуацій дітей навчають у "класах безпеки" [ Редагувати ]
Як діяти в умовах надзвичайних ситуацій дітей навчають у "класах безпеки". Таких сотні по всій Україні. До шкіл запрошують фахівців ДСНС, які на практиці показують учням, як уберегти своє життя та врятувати чуже. Мої колеги побували в одному з ліцеїв Броварського району Київської області, там саме відкрили новий "Клас безпеки".
Семикласник Кирило робить штучну вентиляцію легень. За легендою, постраждалий, замість якого - манекен, - захлинувся у водоймі. Хлопець каже - мріє стати рятувальником. Тож намагається запам'ятати все до дрібниць.
Кирило Таліщевський, учень 7 класу:
Я сьогодні дізнався про апарат штучної вентиляції. Потрібно трубкою, гострим кінцем до носу прикласти й натискати.
Відтепер у цьому ліцеї селища Баришівка на Киівщині діятиме "Клас безпеки". Тут школярі навчатимуться, як діяти в умовах надзвичайних ситуаціях. Зокрема, просто зараз фахівець ДСНС показує, що робити, коли побачили міну. Наголошує - це дуже важливо в умовах війни. Снаряд, що не здетонував, може лежати і у полі, і в лісі, і у дворі.
Іван - переселенець із Запорізької області. Жив в окупації 7 місяців! Утім лише сьогодні на уроці дізнався, що поблизу з вибухонебезпечним предметом навіть телефоном не можна користуватися.
Іван Хорольський, учень 7 класу:
Якщо там побачив снаряд якийсь ..то треба відходити назад, а потім вже дзвонити 101 або 102.
Протягом уроку діти тренувалися накладати один одному джгути. А ще зблизька побачили рятувальну машину та приміряли костюми пожежників.
Єлизавета Андрійченко, учениця 7 класу:
Щасливі, приємні й будуть спогади. Я дізналась, як гасити вогнегасником пожежу. Там відіймаємо ось це.. потім те..
Директорка ліцею каже - аби створити в навчальному закладі "Клас безпеки", в одному з кабінетів зробили ремонт. Допомагали і діти, і батьки.
Наталія Калмикова, директорка Баришівського ліцею:
Ми працювали над цим майже два роки. Ремонт в приміщені допомогли зробити батьки, а все, що стосується острівця медицини, то це в минулому році діти працювали над грантом. Й вийграли 15 тисяч. На це все було закуплено турнікети і тд.
Віталій Кучеренко, в. о. начальника Броварського районного управляння ГУ ДСНС України у Київській обл.:
Що таке клас безпеки - це поєднання всіх напрямких безпеки дітей... актуальна, як ніколи. Тут залучаються мед працівники, поліція і ДСНС.
Посадовці наголошують - "Класи безпеки" зараз з'являються у навчальних закладах по всій країні. Лише у Броварському районі Київщини їх шість. А рятувальники кажуть - починати пояснювати дітям основні правила безпеки треба вже з трьох років.
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