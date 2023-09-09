Та бої за Незалежну Україну тривають і їхня активність тільки зростає.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. За даними Генштабу, бої нині точаться в районі Роботиного, на Запоріжжі. Туди росіяни намагаються підтягнути резерви. Аби відбити втрачені позиції. Збільшують свою присутність окупанти і на Куп'янському напрямку.

Ворог там намагається йти на прорив українських позицій. А штуромві бригади комплектує переважно за рахунок ув'язнених. Перекидають "зеків" і під Бахмут. Росіянам не дають спокою втрачені позиції в Кліщіївці - це передмістя.

Наш воєнкор Станіслав Кухарчук побував на Харківщині. Неподалік Куп'янська, де не вщухають бої. Там наші воїни не тільки стримують натиск, а й намагаються місцями успішно контратакувати. Більше в репортажі.

Важка техніка. Авіація і шквал вогню.

Харківщина. Ще два роки тому на цих безкраїх полях збирали врожаї та зараз вони засіяні лише смертоносним металом, який летить на голови наших оборонців. 32-га механізована бригада стримує ворога поблизу Куп'янську. Росіяни рвуться до міста мов навіжені, намагаючись повернути втрачене. Але марно …

Такі вірші гранатометник Микола пише в перервах між боями та обстрілами. Каже, в цьому пеклі для нього це чи не єдиний спосіб зняти стрес.

Микола - військовослужбовець 32 ОМБР:

Коли є вільний час, з мене так виходять негативні емоції тому, що нема куди їх тут скидати, хіба що в гранатомет… Я не винен - воно само з мене лізе.

Вкладати свою лють в гранатомет поетові доводиться дуже часто. З вогневої Микола майже не виходить. Ледве розвідка його підрозділу помічає переміщення росіян, розрахунок одразу відкриває вогонь.

Гранатометники працюють лише під корегуванням дронів 32-ї бригади. На безпілотники покладена найголовніша задача - вберегти життя наших оборонців. Квадрокоптерів в підрозділах катастрофічно не вистачає - вони дороговартісний, але все ж витратний матеріал.

Юрій та Сергій - військовослужбовець 32 ОМБР:

Ми - очі піхоти, ми - очі артилерії, ми - очі мінометки. Ми можемо повідомити про наближення ворога, знайти їхні позиції …за рахунок нашої роботи значно зменшуються втрати наших. Одне діло - втратити дрон, інше - втратити людей …тільки в кацапів баби ще нарожають, а в нас кожна людина - це воїн, це життя.

Пультів керування ці хлопці з рук майже не випускають, аби не прогавити чогось важливого дрони цілодобово висять у небі, змінюючи один одного.

Поки працюють наші дрони та артилерія, Іван почуває себе в безпеці. Боєць каже, ворогові хлопці і носа не дають висунути з укриття.

Іван - військовослужбовець 32 ОМБР:

Головне, що робимо одну справу, бережем нашу неньку. Як я любою казати - я народився в Незалежній Україні, в Незалежній Україні і помру.

Та бої за Незалежну Україну тривають і їхня активність тільки зростає. Аби не мати втрат від ворожої артилерії,підрозділи 32-ї бригади застосовують тактику активної оборони, за потреби навіть контратакують. Михайло боронив Бахмут в його останні місяці. На вузеньких вулицях місця для маневру було не багато, у полях Харківщини його значно більше. Та й замість вагнерівців, тут регулярні частини рф.

Михайло - військовослужбовець 32-ї ОМБР:

І вони більш стримані, більш стримані і страху в них побільше , і це радує, так … вони бояться, тому тут вони і посилюють свою оборону, резерви, прощупують наші резерви своїми короткочасовими вилазками по типу ДРГ, малими групами.

Та навіть малі групи росіян пропускати до українського Куп'янська наші хлопці не збираються.