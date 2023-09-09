У суботу, 9 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог Микола Давидюк розповів про те, чи побачимо ми ATACMS у новому пакеті військової допомоги для України.

Сьогодні пішли плітки, CNN перші запустили, що можуть бути ATACMS. Два місяці вони дають, не два-три тижні, не два-три місяці, а от два місяці вони виділили такий люфт можливий.

"Але раз уже нагнітають, починають запускати у пресі ці вашингтонські інсайдери, то, скажімо, є надія, що дійсно армія може бути підсилена такими потужними далекобійними ракетами", - сказав він.