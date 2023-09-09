Чи побачимо ми ATACMS у новому пакеті військової допомоги для України: політолог дав відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 9 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог Микола Давидюк розповів про те, чи побачимо ми ATACMS у новому пакеті військової допомоги для України.
Сьогодні пішли плітки, CNN перші запустили, що можуть бути ATACMS. Два місяці вони дають, не два-три тижні, не два-три місяці, а от два місяці вони виділили такий люфт можливий.
"Але раз уже нагнітають, починають запускати у пресі ці вашингтонські інсайдери, то, скажімо, є надія, що дійсно армія може бути підсилена такими потужними далекобійними ракетами", - сказав він.
Зрозуміло, що це удар по росії в цілому, тому що росія думає, що вона збудує там кілька заводів з "Шахедами" і її це врятує. По-перше, ми знаємо, де ті заводи знаходяться, по-друге, ми туди дострілюємо.
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