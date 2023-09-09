Україна у складі збірної з 25 ветеранів та військовослужбовців виступить на Іграх нескорених-2023 (Іnvictus Games). Змагання відбудуться з 9 до 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі.

24 учасники відібралися на Національному відборі, 25-м учасником у нас є Юлія Паєвська ("Тайра"), яка є амбасадором нашої команди.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту України

"Сьогодні починаються ці змагання. У нашій команді 25 ветеранів російсько-української війни. І ми сподіваємося на медалі, сподіваємося на їх перемогу. Торік наша команда привезла аж 16 медалей. ...

Їх приклад є для всіх нас вирішальним, щоб показати, що Україна і українці є незламними. І навіть отримавши важкі поранення наші люди, наші бійці продовжують життя, брати участь у змаганнях.

Спорт - один з найкращих способів реабілітації. Оздоровчо-рухова активність, звісно, стає більш актуальною після лікувальної частини, після першої фази відновлення, але після того дуже важливо аби людина продовжувала своє активне життя. Це дуже важливий момент соціалізації, адаптації до суспільства.

І в цьому сенсі ми наразі проводимо велику роботу, ми зареєстрували законопроект щодо адаптивного спорту. І ми проводимо постійно заходи з залученням наших ветеранів, з тим, щоб вони могли разом із нашим громадянами всіх верств займатися оздоровчою руховою активність, і долучатися.

Щодо спортивної діяльності як такої, є у нас спорт для осіб з інвалідністю. Є поки що лише поодинокі випадки. Це підполковник Віктор Легкодух, львівянин, який не буду чи з дитинства спортсменом, все-таки після отриманого поранення в 2014 році сьогодні дуже вдало виступає на міжнародних змаганнях з пар атлетики. Це спорт високих досягнень, дуже складно на нього переорієнтуватися людині, які до того не займалась спортом", - розповів заступник глави Мінспорту.