Підсумкова декларація саміту G20: перші подробиці з Нью-Делі [ Редагувати ]
У суботу, 9 вересня, під час телемарафону "Єдині новини"на телеканалі "Інтер" спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко прямо з Нью-Делі, з міжнародного пресцентру саміту G-20, розповів, чому стільки інтриги навколо підсумкової декларації, по суті документа чисто формального.
Це дуже хороший маркер, який дозволяє зрозуміти, як мислять політики, чи можуть вони домовитись, хто перебуває у проросійському таборі...По великому рахунку, це хороший тест, коли на нейтральному тексті, проукраїнському, ми побачили, хто був проти, хто так займав позицію, коли не хотів ані з ким сваритися, ну і хто додавив таки.
Він зазначив, що у кулуарах йому сказали, що це найскладніша фінальна декларація, 20 днів її розглядали. За словами Дмитра, Урсула фон дер Ляєн сказала:
Для нас було важливо, щоб ми дотримувались основних правил, основних принципів. Це непорушність кордонів, невизнання міжнародною спільнотою анексованих територій і необхідні досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні.
"Таким чином, це був головний принцип, якого всі хотіли дотримуватись. Проти був Китай, Індія та росія. Така трійка, але за всю історію великих двадцяток ще не було випадку, щоб не затверджували фінальну декларацію. Делі доводилось вмовляти Китай, вмовляти росію. Тому декларація зʼявилась декілька годин тому", - додав він.
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