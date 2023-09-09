Луцьк сьогодні святкує 938-му річницю: відзначили цей день лучани велопробігом у вишиванках [ Редагувати ]
Луцьк сьогодні святкує 938-му річницю від часу першої письмової згадки про це місто. 1085-й рік вважають датою заснування древнього Лeчеська. Відзначили цей день лучани велопробігом у вишиванках, до якого доєдналися понад чотири сотні учасників.
На центральні площі люди у національному вбранні вишикувалися і створили мапу України. Обидві акції присвятили українським захисникам, які щодня боронять нашу державу.
На Театральному майдані Луцька збираються люди на велосипедах у вишитих сорочках та з національною символікою. Готуються до 11-кілометрового заїзду центральними вулицями міста.
Людмила Шурма, учасниця велопробігу в вишиванках:
Я для того, щоб взяти участь, сюди з Підгайців 1,5 години їхала по місту. Отримала величезний позитив і напевне принесла багато позитиву людям.
Юлія Войтюк, учасниця велопробігу в вишиванках:
Луцьк не забув, Україна не забула, якою ціною нам це все дається. Ми хочемо підтримати всіх хлопців, які там є хоч чимось, показати, що життя триває завдяки їм.
Військовий 204-ї бригади, яка дислокується у Луцьку, Валерій з велосипедом не розлучається з дитинства. Сьогодні він та 30 його побратимів також беруть участь у велопробігу.
Валерій, учасник велопробігу в вишиванках:
Велосипед - це життя, я катаюсь постійно. Це не просто життя, це я сам його склав і це прямо моє.
Колона на чолі із байкерами від центрального майдану рушила вулицями міста. Рух транспорту за маршрутом перекрили, на випадок повітряної тривоги - передбачили, куди можуть сховатися велосипедисти. Чотири сотні учасників їхали у супроводі карети швидкої та поліції. Заїзд тривав 40 хвилин.
Микола Доценко, учасник велопробігу в вишиванках:
Ми збираємо гроші на армію, на війну - це основна ціль, хоч би на якусь секунду наблизити перемогу.
Велопробіг у вишиванках - традиційний, його щороку проводять у Луцьку до Дня незалежності, або з нагоди Дня міста. Також з 2007-го року тут організовують акцію "Українська вишиванка".
Олена Костюк, учасниця акції "Українська вишиванка":
Мама моя займається вишивкою плать і вишиванок, в нас всі вишиванки - це від неї.
Учасники стають разом та утворюють на головній площі міста слова "Україна", "Луцьк", зображення тризубу.
Заріна Дацик, співорганізаторка акції "Українська вишиванка":
Минулого року в нас було ЗСУ і любов. Цього року ми вирішили побудувати велику карту України.
Антон Аношин, учасник акції "Українська вишиванка":
Крим скоро буде нашим назавжди. Так що Слава Україні, Героям слава, слава ЗСУ.
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