Луцьк сьогодні святкує 938-му річницю від часу першої письмової згадки про це місто. 1085-й рік вважають датою заснування древнього Лeчеська. Відзначили цей день лучани велопробігом у вишиванках, до якого доєдналися понад чотири сотні учасників.

На центральні площі люди у національному вбранні вишикувалися і створили мапу України. Обидві акції присвятили українським захисникам, які щодня боронять нашу державу.

На Театральному майдані Луцька збираються люди на велосипедах у вишитих сорочках та з національною символікою. Готуються до 11-кілометрового заїзду центральними вулицями міста.

Людмила Шурма, учасниця велопробігу в вишиванках:

Я для того, щоб взяти участь, сюди з Підгайців 1,5 години їхала по місту. Отримала величезний позитив і напевне принесла багато позитиву людям.

Юлія Войтюк, учасниця велопробігу в вишиванках:

Луцьк не забув, Україна не забула, якою ціною нам це все дається. Ми хочемо підтримати всіх хлопців, які там є хоч чимось, показати, що життя триває завдяки їм.

Військовий 204-ї бригади, яка дислокується у Луцьку, Валерій з велосипедом не розлучається з дитинства. Сьогодні він та 30 його побратимів також беруть участь у велопробігу.

Валерій, учасник велопробігу в вишиванках:

Велосипед - це життя, я катаюсь постійно. Це не просто життя, це я сам його склав і це прямо моє.

Колона на чолі із байкерами від центрального майдану рушила вулицями міста. Рух транспорту за маршрутом перекрили, на випадок повітряної тривоги - передбачили, куди можуть сховатися велосипедисти. Чотири сотні учасників їхали у супроводі карети швидкої та поліції. Заїзд тривав 40 хвилин.

Микола Доценко, учасник велопробігу в вишиванках:

Ми збираємо гроші на армію, на війну - це основна ціль, хоч би на якусь секунду наблизити перемогу.

Велопробіг у вишиванках - традиційний, його щороку проводять у Луцьку до Дня незалежності, або з нагоди Дня міста. Також з 2007-го року тут організовують акцію "Українська вишиванка".

Олена Костюк, учасниця акції "Українська вишиванка":

Мама моя займається вишивкою плать і вишиванок, в нас всі вишиванки - це від неї.

Учасники стають разом та утворюють на головній площі міста слова "Україна", "Луцьк", зображення тризубу.

Заріна Дацик, співорганізаторка акції "Українська вишиванка":

Минулого року в нас було ЗСУ і любов. Цього року ми вирішили побудувати велику карту України.

Антон Аношин, учасник акції "Українська вишиванка":