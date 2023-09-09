У Криму вибух: горить військова частина (відео) [ Редагувати ]
У суботу вдень, 9 вересня, у тимчасово окупованому росією Сімферополі загорілася військова частина.
Місцеві пабліки публікують відео пожежі і повідомляють, що незадовго до цього у місті чули вибух.
Є інформація, що горить російська військова частина на вул. Калініна.
"Спочатку дим йшов, а потім звуки стрілянини лунають", - пише паблік "Кримський вітер".
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