Вони першими штурмували Нескучне, що на Донеччині. І першими повідомили про його визволення. Батальйон "Арей", що входить до складу 129-ої криворізької окремої бригади ТРО.

Військовослужбовців цього підрозділу неодноразово згадував у своїх промовах президент. Нашому корепсонденту Артуру Терещенку, вдалось поспілкуватися з воїнами. І отримати ексклюзивні кадри з деокупованого села Нескучне.

В машині армійців з батальйону "Арей" лунає музика, а за вікном в буквальному сенсі мертва тиша…

Село Нескучне на Донеччині. Тут до російської окупації мешкало близько тисячі людей. Нині на вулицях ані душі. Усі приватні будинки та інфраструктура - в руїнах. Звільняли населений пункт, на так званому Врем'ївському виступі, хлопці з криворізького 7-го батальйону "Арей", що належить до 129-ї бригади ТРО.

Позивний "Еверест", військовослужбовець 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

Бої були жорстокі. Там була мотострілецька бригада, там були ЧВК Газпрома, підключалися морські піхотинці російської федерації до оборони, але як бачимо, це їм не дуже вдалося.

В окупованих населених пунктах російські загарбники найчастіше переховуються в школах. Після їхнього перебування такі будівлі здебільшого непридатні для використання. Вцілі після боїв стіни рясніють написами, що залишили воєнні злочинці. Мапа, звідки убивці родом: Далекий Схід, Владивосток, Хабаровськ, Камчатка, Бурятія, Якутьск, Чита.

Спецоперація з визволення Нескучного почалася в червні. На підкріплення до криворожців вирушили бійці зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Позивний "Херсон", заступник командира 7-го окремого батальйону «Арей» УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

На протязі року було 3 спроби штурму його і були вони, на жаль, невдалі. Нам це вдалося. Грамотно спланували. Грамотно підготувались до цього.

Деокупація Нескучного стала стратегічно важливою, кажуть наші військові, адже відкрила шлях до Сторожевого, Макарівки та Старомайорського. Далі на південь розташована так звана лінія Суровікіна - оборонні позиції, які ворог створив за більш як рік свого перебування в степах України.

Позивний "Херсон", заступник командира 7-го окремого батальйону «Арей» УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

В Нескучному був близький контактний бій. Окупантів там було досить багато. І сам бій тривав 2,5 доби, безперервно.

Втім, найбільших втрат росіяни зазнали саме від "дружнього" вогню. Ворожа артилерія не шкодувала навіть умовних своїх.

Позивний "Еверест", військовослужбовець 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

Коли відступаючі частини їхні відходили від села, росіяни вдарили по ним заградвогонь - касети, "гради". І там ну до сотні людей, ну як "людей" - визволителів цих, до сотні лежать в полях, в лісосмузі, хто в річці переправлявся.

Згодом тіла вбитих окупантів для обміну збирали представники "Червоного Хреста". Втім, і донині на цю територію жодна зі сторін не ризикує заходити. Там панують нестерпний сморід та засміченість боєприпасами.

Полишаючи позиції, ординці кидали в посадках не лише тіла побратимів, а й озброєння, розповідає боєць із позивним "Кабан". До служби в лавах "Арею" чоловік працював в рибній інспекції, нині ж лагодить штатну та трофейну зброю.

Позивний "Кабан", військовослужбовець 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

Всі автомати засрані, нечищені. Ну война є война. Але ж вони коли тут тікали, то вони все кидали в річку. Перепливали річку, то все кидали, просто кидали. Хлопці, що витягували, примєрно одного ми піймали, допустім він сказав, де скидували де переходили. Начали шукать. То понаходили 6 кулеметів, знайшли автомати, ну таке…

"Арейцям" у бою допомагають коптери - скидають гранати та ВОГи на ворожі голови. Хвостовики для них друкують з пластика на 3D-принтері. Завідує цим напрямком боєць із позивним "Бро".

Позивний "Бро", військовослужбовець 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

Спочатку війни було актуально використовувати ВОГи та американський тим, а зараз ми дійшли до того, що більш актуально і ефективніше - зброси. Мавік тягне близько півкіла - ми вирахували, зробили. Це буде десь 450 грамів повний комплект. Це пластик 100 гр і залишається 300-350 гр на шрапнель якусь або металеві шарики або якийсь інший варіант та пластид наприклад.

Для виконання повсякденних завдань солдат повинен мати сили, тож має бути нагодованим. Тож на кухні підрозділу працюють семеро військових

Позивний "Весна", військовослужбовиця 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-ої криворізької окремої бригади ТРО:

У нас дуже гарне меню і ми готуємо все. Саме найчастіше просять, звичайно, борщ український.. Є щось печена домашня випічка, є щось готоване, є таке щось ексклюзивне як перець фарширований. Такого в меню немає, але ми українська добровольча армія, ми – "Арей".

Ворог сильний, ворог підступний та добре озброєний. Втім наші армійці прагнуть якнайшвидше звільнити України від російських окупантів, і тому йдуть уперед…