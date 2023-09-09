Удар по Кривому Рогу: яка оперативна ситуація у місті [ Редагувати ]
У суботу, 9 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповів про оперативну ситуацію в області.
Протягом ночі і цілий день у нас спокійно, без обстрілів, ситуація стабільна, всі комунальні підприємства працюють, транспорт працює в штатному режимі. Надзвичайних подій протягом доби не було.
Щодо вчорашньої події загальна кількість постраждалих збільшилась:
74 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості, 34 людини зараз ще у лікарні, троє хлопців у тяжкому стані, вся медична допомога їм надається. Протягом дня працюють два штаби на території, надають всю необхідну допомогу. Місцева влада продовжує робити поквартирний обхід.
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