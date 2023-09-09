Лише за перший день роботи штабу прийняли більше 200 заяв від постраждалих криворіжців.

До 74 збільшилась кількість постраждалих в наслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Нагадаю, вчора вранці росія скерувала свою балістику по середмістю. Одна людина загинула, 34 досі залишаються в лікарні, троє - у важкому стані. На місці влучання вже другу добу триває ліквідація наслідків. Деталі - у матеріалі Олени Мендалюк.

Ранок вихідного дня, на вулицях Кривого Рогу, що неподалік епіцентру влучання, досі дзвенить розбите скло.

Люди продовжують прибирати з пішохідної частини уламки вибитих вікон та шибок. Поруч працюють комунальники та важка техніка. Пані Ольга вже другу добу допомагає ліквідовувати наслідки. Розповідає, за вчора власноруч зібрала більше пів сотні мішків сміття. Сьогодні вже з 5 ранку знову приступила до роботи.

Ольга - працівниця комунального підприємства:

І вікна, балкони, і двері, а що там всередині, кажуть, там видно десь стелі попадали. До житлової забудови перейшли, а так виконували, алеї, дорогу, де трамваї їздять. Прибирали скло.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару понівечено понад 60 багатоквартирних будинків, та приблизно - 20 приватних. Місцеві жителі розповідають, вибух був дуже потужний - зачепило навіть будинки, розташовані за 500 метрів від епіцентру.

Інна - жителька Кривого Рогу:

У мене злетіли балконні двері і не підлягають відновленню. У будинку, де я мешкаю, вилетіли всі вікна, які були не пластикові. В підʼїзді все повилітало. На фоні того, що тут то у нас ще більш-менш.

З 8 ранку працює і штаб допомоги постраждалим. Люди продовжують подавати заяви на відшкодування збитків завданих ракетним ударом. Інна прийшла подавати документи лише на другий день, бо каже, досі ще себе погано почуває.

Інна - жителька Кривого Рогу:

Жахливий стан. Чоловік лежить на ліжку, він інсультник. Добре, що він з іншого боку лежав, так би усе скло на нього посипалось.

На щастя, каже жінка, в квартирі руйнувань немає, лише повилітали вікна.

Інна - жителька Кривого Рогу:

В основному це деревʼяне вікно і скло звичайне, а так маскитні сітки та фурнитура.

Лише за перший день роботи штабу прийняли більше 200 заяв від постраждалих криворіжців. І люди продовжують йти. За столами їх чекає близько 20 фахівців. Додатково сформовано 9 мобільних бригад, які обстежують пошкоджені будинки.

Людмила Угринович - начальниця управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної ради у Кривому Розі:

Ми приймаємо заяви від фізичних осіб для відшкодування вартості збитків за рахунок коштів Криворізької міської ради. Також ми допомагаємо зареєструватися і в "Дії". У нас працює мобільний центр віза. Також ми приймаємозаяви від підприємців, які теж можуть зареєструватися у дії для відшкодування за рахунок коштів державного бюджету.

Майже півтори сотні наборів з будматеріалами ще в перший день видали постраждалим. Видача триває і сьогодні, резерв достатній.

Тетяна Карнаух - фахівець соціальної роботи Криворізької міського центру соціальних служб:

Зараз ми надаємо ОСБ дошку, рейки, плівку для закриття вікон, піна, гвозді і саморізи, це те, що у нас зараз є. У нас був запас 40 комплектів, тобто на 400 домогосподарств, такий запас у нас був на вчорашній ранок.

Штаб допомоги постраждалим, де приймають заяви та видають будівельні матеріали, працюватиме щонайменше до понеділка.